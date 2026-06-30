La Germania è stata la prima grande ad uscire di scena da questo Mondiale, e lo ha fatto perdendo ai rigori contro il Paraguay. Mentre in patria i tifosi cercano di trovare i colpevoli di questa eliminazione prematura, spuntano i primi retroscena. Sembrerebbe infatti che alcuni calciatori - più abituati di Tah dal dischetto - avrebbero rifiutato di presentarsi agli undici metri. Uno di questi è Leon Goretzka.

Mondiale, Goretzka tra i principali responsabili dell'eliminazione della Germania

DORTMUND, GERMANIA – 23 marzo 2025: Joshua Kimmich della Germania festeggia il primo gol della squadra insieme a un compagno durante la gara di ritorno dei quarti di finale della UEFA Nations League tra Germania e Italia, disputata al Football Stadium di Dortmund il 23 marzo 2025 a Dortmund, in Germania. (Foto di Alex Grimm/Getty Images)

I tifosi della Germania sicuramente avevano in mente un altro tipo di Mondiale per la propria nazionale. La squadra guidata da Nagelsmann infatti, dopo aver chiuso il girone da prima classificata - nonostante avversari del calibro di Costa d'Avorio e Ecuador - è costretta a tornare a casa dopo essere stata eliminata ai sedicesimi di finale. Un'uscita di scena molto prematura, soprattutto perché arrivata per mano di un avversario ben più modesto - il Paraguay - e perché arrivata ai calci di rigore.

Ciò che fa arrabbiare ancor di più i tifosi della Mannschaft però, sono i retroscena che stanno venendo fuori nelle ultime ore. Stando a quanto riportato dalla Bild infatti, durante la serie dei calci di rigore Joshua Kimmich ha avuto molta difficoltà a trovare giocatori disposti a presentarsi dal dischetto. Mentre Neuer ce la metteva tutta per tenere la sua squadra in vita - parando due rigori - il centrocampista del Bayern Monaco vagava per il campo in cerca di tiratori.

Caricamento post Instagram...

Il primo ad essersi rifiutato di calciare sarebbe stato. Il terzino avrebbe infatti ricordato a Kimmich che il suo momento sarebbe arrivato in seguito - evitando così di anticipare il suo turno. Successivamente l'attenzione si è spostata su Goretzka che - stando a quanto riporta il quotidiano tedesco -. Dopo Goretzka, sono arrivati anche i rifiuti di

A presentarsi dal dischetto quindi è stato Jonathan Tah. Il difensore di origini ivoriane - in forza come Kimmich al Bayern Monaco - si è preso la responsabilità di presentarsi davanti a Orlando Gill. Purtroppo per i tifosi tedeschi però, il centrale si è dimostrato non a suo agio a calciare dal dischetto. Suo infatti è stato l'errore che si è rivelato decisivo per l'eliminazione dei tedeschi.