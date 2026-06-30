Il primo e unico derby continentale americano dei sedicesimi di finale del Mondiale è quello tra Messico ed Ecuador. La gara è in programma nella notte tra martedì 30 giugno e mercoledì 1 luglio alle ore 03:00 allo stadio Azteca. Venendo dallo stesso continente, sono diverse le occasioni in cui queste due Nazionali si sono trovate l'una contro l'altra. Ecco statistiche e precedenti di Messico-Ecuador.

Messico-Ecuador, il percorso nei rispettivi gironi

I precedenti tra le due squadre

Ilha chiuso il proprio girone al primo posto a punteggio pieno, battendo Sudafrica (2-0), Corea del Sud (1-0) e Cechia (3-0). Con la spinta del proprio pubblico, la selezione di Aguirre ha fatto come meglio non poteva. Oltre allo storico primo gol a un Mondiale di Raul, tra i migliori fino a questo momento si è rivelato Quiñones, autore di due gol. I padroni di casa hanno poi fatto molto bene dal punto di vista difensivo, considerate le 0 reti subite.L'ha invece chiuso il Gruppo E al terzo posto, ma grazie ai 4 punti è riuscito a passare tra le migliori nella sua posizione. La squadra allenata daha cominciato col piede sbagliato il torneo, perdendo 1-0 con la Costa d'Avorio e pareggiando 0-0 con Curaçao. Dovendo affrontare la Germania all'ultima giornata, l'eliminazione sembrava cosa certa, invece con una prestazione encomiabile i sudamericani sono riusciti a vincere in rimonta per 2-1.Messico ed Ecuador si sono affrontatenella loro storia se si contano anche le amichevoli (18). Delle 7 gare ufficiali, la maggior parte (6) si sono disputate durante la. La prima risale al 1993, quando le due selezioni si affrontarono in semifinale, e finì 2-0 per i messicani. Nel 1997 si incontrarono invece ai quarti e ancora una volta fu il Tricolor ad avere la meglio, ma ai rigori. Da allora, le sfide sono avvenute solo ai gironi. Nel 2004 e nel 2007 passò ancora il Messico con un 2-1. Nel 2015 fu l'Ecuador a vincere con lo stesso risultato, mentre nel 2024 terminò 0-0.

MIYAGI - JUNE 9: Jared Borgetti del Messico segna il primo gol durante la partita del Gruppo G della FIFA World Cup 2002 tra Messico ed Ecuador giocata allo stadio Miyagi di Miyagi, Giappone, il 9 giugno 2002. DIGITAL IMAGE. (Foto di Laurence Griffiths/Getty Images)

L'unica altra gara ufficiale tra le due è quella del Mondiale del 2002 in Corea del Sud e Giappone. Trovatesi nel Gruppo G insieme a Italia e Croazia, si affrontarono alla seconda giornata. Anche in questo caso la partita terminò con un 2-1 e anche in questo caso per il Messico. Il vantaggio ecuadoregno di Delgado venne ribaltato dalle reti di Borgetti e Torrado. La vittoria garantì al Tricolor il passaggio matematico del turno, mentre la sconfitta condannò l'Ecuador all'eliminazione.