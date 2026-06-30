L'eliminazione della Germania dalla Coppa del Mondo ha avuto una risonanza mediatica clamorosa. La sfida Germania-Paraguay è stata decisa dal rigore di Canale, che ha realizzato i sogni di un popolo intero, ma sul match di ieri pesa un punto interrogativo che sta facendo discutere i commentatori e l'intera nazione tedesca. L'azione tanto discussa è avvenuta nel primo tempo supplementare e anche l'ex coach del Liverpool Jürgen Klopp è intervenuto dicendo la sua.

Anton contro Gill: il contatto tanto discusso al minuto 104

Le polemiche nascono durante il primo tempo supplementare. Brown batte un calcio d'angolo sul secondo palo:. L'arbitro inizialmente convalida, ma viene richiamato dal VAR.

MAINZ, GERMANIA - 31 MAGGIO: Jonathan Tah della Germania controlla il pallone durante l'amichevole internazionale tra Germania e Finlandia alla MEWA Arena il 31 maggio 2026 a Magonza, Germania. (Foto di Alex Grimm/Getty Images)

Al monitor nota che il difensore Waldemar Anton effettua un blocco sul portiere avversario Orlando Gill, che cade a terra vedendo interrotta la propria corsa. L'estremo difensore si rialza immediatamente per provare a intervenire sulla traiettoria di Tah, ma è ormai troppo tardi. Dopo la review, l'arbitro marocchino Jalal Jayed fischia il fallo e annulla la rete.

Anche Nagelsmann urla al furto: "Un vero e proprio scandalo"

La decisione presa dall'arbitro marocchino ha fatto infuriare il CT della Germania, già visibilmente nervoso a bordocampo è poi esploso nel post gara. Queste sono state le sue dichiarazioni: "". L'allenatore ex Lipsia ha concluso definendo la scelta della commissione arbitrale una "farsa" ai microfoni di MagentaTV.

Anche gli esperti negli studi televisivi sono rimasti a bocca aperta. Thorsten Kinhöfer, esperto arbitrale della ZDF, si è definito incredulo per questa decisione: "Non può mai essere fallo. Decisione incomprensibile, il portiere si rialza subito. Sono senza parole". Perfino Patrick Ittrich, dell'emittente MagentaTV, ha commentato: "Non è un errore chiaro ed evidente del direttore di gara, questo significa spaccare il capello in quattro".

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Sulla vicenda ha ironizzato anche, ricordando l'ostruzione sistematica concessa ai vincitori dell'ultima Premier League: "Se un gol del genere viene annullato, l'Arsenal non sarà mai campione d'Inghilterra. Segnano il 60% dei loro gol in questo modo". I Gunners tuttavia, beneficiano di un cavillo e di una linea interpretativa più permissiva sui blocchi tipica del campionato inglese. Una tolleranza che non esiste ai Mondiali: prima del torneo, infatti, il responsabile degli arbitri Pierluigi Collina era stato categorico su questo tema, spiegando chiaramente che i portieri sarebbero stati tutelati al 100% da ogni tipo di ostruzione nei loro confronti.