La clamorosa eliminazione della big scatena furiose polemiche sul gol annullato. I commentatori e il tecnico gridano all'ingiustizia
L'Ecuador batte la Germania e fa festa negli spogliatoi con Angulo Mvp
L'eliminazione della Germania dalla Coppa del Mondo ha avuto una risonanza mediatica clamorosa. La sfida Germania-Paraguay è stata decisa dal rigore di Canale, che ha realizzato i sogni di un popolo intero, ma sul match di ieri pesa un punto interrogativo che sta facendo discutere i commentatori e l'intera nazione tedesca. L'azione tanto discussa è avvenuta nel primo tempo supplementare e anche l'ex coach del Liverpool Jürgen Klopp è intervenuto dicendo la sua.
Anton contro Gill: il contatto tanto discusso al minuto 104Le polemiche nascono durante il primo tempo supplementare. Brown batte un calcio d'angolo sul secondo palo: Tah svetta di testa e sigla il 2-1. L'arbitro inizialmente convalida, ma viene richiamato dal VAR.
Al monitor nota che il difensore Waldemar Anton effettua un blocco sul portiere avversario Orlando Gill, che cade a terra vedendo interrotta la propria corsa. L'estremo difensore si rialza immediatamente per provare a intervenire sulla traiettoria di Tah, ma è ormai troppo tardi. Dopo la review, l'arbitro marocchino Jalal Jayed fischia il fallo e annulla la rete.
Anche Nagelsmann urla al furto: "Un vero e proprio scandalo"La decisione presa dall'arbitro marocchino ha fatto infuriare il CT della Germania Julian Nagelsmann, già visibilmente nervoso a bordocampo è poi esploso nel post gara. Queste sono state le sue dichiarazioni: "Questo è un vero e proprio scandalo". L'allenatore ex Lipsia ha concluso definendo la scelta della commissione arbitrale una "farsa" ai microfoni di MagentaTV.
Anche gli esperti negli studi televisivi sono rimasti a bocca aperta. Thorsten Kinhöfer, esperto arbitrale della ZDF, si è definito incredulo per questa decisione: "Non può mai essere fallo. Decisione incomprensibile, il portiere si rialza subito. Sono senza parole". Perfino Patrick Ittrich, dell'emittente MagentaTV, ha commentato: "Non è un errore chiaro ed evidente del direttore di gara, questo significa spaccare il capello in quattro".
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