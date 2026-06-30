Germania e Olanda sono cadute sul campo di gioco nel palcoscenico più grande di tutti. Il loro Mondiale finisce qui, a loro discapito avanzano Marocco e Paraguay che stanno disputando questa competizione in modo onorevole.

Entrambe le nazionali eliminate avevano delle probabilità di vincere il torneo, anche se poche, e uscendo così prematuramente hanno scatenato la reazione popolare, che è stata spietata. Berlino e Amsterdam questa mattina si sono ritrovate con le stampe nazionale e i social invasi da articoli e commenti negativi che avevano come primo obiettivo colpire i due allenatori.

Germania e Olanda, social impazziti dopo le eliminazioni

Il verdetto del campo ha scatenato undopo le clamorose eliminazioni di Germania e Olanda. Nel mirino dei tifosi tedeschi è finito soprattutto: il suo errore dal dischetto ha ricordato a molti il rigore del difensore Gabriel in una finale di Champions. L'eco del fallimento è stata tale che persino l'Atlético Madrid ha definito l'eliminazione "incredibile", mentre sul web sono diventati virali gli screenshot di un commento dicon un lapidario "imbarazzanti".

Un destino beffardo ha unito i tedeschi all'Olanda. Gli Orange, in vantaggio contro il Marocco fino al 90°, assaporavano la qualificazione prima del pareggio di Diop. Ai rigori, l'errore decisivo di Summerville ha sancito l'eliminazione. I social non hanno perdonato il CT Ronald Koeman, definito ironicamente un "genio". L'accusa principale è per aver lasciato in panchina Memphis Depay e aver inserito Justin Kluivert (che ha poi sbagliato il rigore).

ROTTERDAM, NETHERLANDS - JUNE 03: Memphis Depay of Netherlands looks on during the international friendly match between Netherlands and Algeria at De Kuip on June 03, 2026 in Rotterdam, Netherlands. (Photo by Dean Mouhtaropoulos/Getty Images)

Quando si perde, la colpa ricade sempre sulle scelte dei commissari tecnici e i tifosi si interrogano sui possibili scenari alternativi. La soluzione però non è matematica: Germania e Olanda non avranno giocato partite perfette, ma ci hanno provato fino alla fine, prima di arrendersi alla spietata sentenza del campo e del web.

Non solo i social, anche i giornali fanno a pezzi le due squadre

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ha usato toni drammatici, parlando di un "disastro storico e imbarazzante" e definendo una "vera e propria agonia sportiva" la sequenza dei rigori costata cara dopo gli errori di Havertz, Woltemade e Tah. Il CT Julian Nagelsmann è finito immediatamente al centro di una violentissima bufera mediatica a causa delle sue dichiarazioni a caldo.

Il giorno dopo il fallimento mondiale,dopo che entrambe sono state sconfitte ai calci di rigore. In Olanda ilha titolato con amarezza: "Mondiale finito per gli Oranje dopo un'interminabile agonia ai rigori", riportando lo sconforto del capitano Virgil Van Dijk: "Ci siamo allenati tantissimo sui rigori, fa malissimo uscire di nuovo". Ancor, che non si è risparmiato con il titolo: "Ronald Koeman e Virgil van Dijk gettano al vento il calcio olandese". Il quotidiano ha definito il match "una terribile e drammatica debacle", condannando l'atteggiamento passivo della squadra dopo il gol del vantaggio di Cody Gakpo.: "Guardo positivamente alle scelte tattiche e non ho rimpianti". Queste dichiarazioni sono state giudicate dagli esperti come: "Fuori dalla realtà".In Germania il clima è persino più pesante.

Il tecnico ha infatti annunciato apertamente: "Non mi dimetto", manifestando la volontà di restare alla guida della Nazionale. Questa presa di posizione è stata definita come "arrogante" e "distante dalla realtà del Paese". Adesso Nagelsmann rischia e il suo posto è più in bilico che mai.