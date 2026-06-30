L'Olanda è una delle prime big europee a lasciare la competizione mondiale. Fatale è risultata la lotteria dei rigori che ha voltato la faccia agli Oranje, come già successo nelle edizioni 2014 e 2022. Il Marocco, pertanto, accede agli ottavi di finale in cui se la vedrà con il Canada. Sull'Olanda, invece, piovono critiche.

Oranje eliminati, dubbi sulla gestione di Koeman

Una sconfitta inattesa, dato il favore nel pronostico. Il cammino dell'Olanda ai Mondiali ha subìto un brusco stop già ai sedicesimi di finale. Il Marocco di Hakimi, Brahim Diaz efa la voce grossa e continua a sorprendere. Dal canto suo l'Olanda delude ampiamente le aspettative e non solo per il risultato. Le statistiche della gara inquadrano un dominio tecnico e territoriale dei nordafricani che il valore della rosa olandese non avrebbe meritato. Le responsabilità, come spesso accade in questi casi, ricadono sull'allenatore.

MILANO, ITALIA - 8 MARZO: Il consulente senior del Milan, Zlatan Ibrahimovic, osserva la partita prima dell'incontro di Serie A tra Milan e Internazionale allo stadio Giuseppe Meazza l'8 marzo 2026 a Milano, Italia. (Foto di Marco Luzzani/Getty Images)

Tra le voci più autorevoli del pallone, quella di Zlatan Ibrahimovic ha sempre un certo impatto. Ebbene, per lo svedese, il CT della Nazionale Ronald Koeman dovrà spiegare i motivi di una passività che non ha prodotto alcunché. Anzi, si è data maggiore onda d'urto alla rosa marocchina, capace di tenere il pallone per il 70% della partita e di arrivare alla conclusione ben 11 volte a fronte dei soli 6 tentativi olandesi.

Ibra critica il CT: "L'Olanda ha perso identità"

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Su FOX, Ibra si è detto perplesso riguardo alla proposta di gioco dei Paesi Bassi, che avrebbero dimenticato la propria identità: "Penso che questa sconfitta sia colpa di Koeman perché non ho riconosciuto questa squadra olandese". Una squadra fin troppo difensiva che ha smarrito la verve di occupare tutto il campo, con aggressività e intensità: "Perdi con la tua identità... È quello che sei".Altrettanto inspiegabile, sempre per l'ex attaccante del Milan, la gestione di alcuni giocatori. L'andamento della partita lasciava presagire rimanesse bloccata sino ai rigori. Ci si domanda allora il perché non siano andati a calciarli coloro che su quel fondamentale offrono maggiori garanzie. "Non riesco a capire le tattiche e i cambiamenti di Koeman. Perché cambiare un sistema che funziona bene da due anni?