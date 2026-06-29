Il Manchester City ha un nuovo allenatore. Enzo Maresca, con un passato da vice ai Citizens, ricoprirà il ruolo di Head Coach succedendo a Pep Guardiola. Inizia una nuova era in casa City dopo ben dieci stagioni.

Inizia una nuova era

La trattativa era già definita ma andava soltanto ufficializzata. Adesso che è stato messo nero su bianco inizia l'era dial. Il tecnico italiano, con un passato ale al, dovrà colmare il vuoto lasciato da un monumento vivente quale è Pep Guardiola . Secondo diverse indiscrezioni, è stato proprio il tecnico catalano a consigliare al board deldi puntare sul suo ex vice. Infatti,ha lavorato già nella società più vincente d'Inghilterra degli ultimi anni, precisamente prima come allenatore dell'under 23 nella stagione 2020/21 e, successivamente, come collaboratore tecnico nell'annata del triplete.

MANCHESTER, ENGLAND - JANUARY 25: Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, reagisce mentre Enzo Maresca, allenatore del Chelsea (coperto), dà istruzioni alla squadra durante la partita di Premier League tra Manchester City FC e Chelsea FC all'Etihad Stadium il 25 gennaio 2025 a Manchester, Inghilterra. (Photo by Michael Regan/Getty Images)

Maresca ha firmato un contratto che lo legherà al Manchester City fino al 2029. Ai canali ufficiali del club ha dichiarato: "Il City è un club di calcio incredibilmente ben gestito. Tutto ciò che fanno è innovativo, pianificato e con uno scopo. Per un manager, è una situazione da sogno. Mi dà la coerenza di cui ho bisogno per svolgere efficacemente il mio lavoro. Questo sarà il mio terzo periodo qui. Conosco questo Club, conosco le richieste e conosco le aspettative.

La qualità delle persone che lavorano qui è ciò che lo rende così speciale, e voglio ringraziarli per aver dimostrato fiducia nelle mie capacità. Non vedo l'ora di iniziare ad allenare i giocatori. Voglio che vinciamo, giochiamo un buon calcio e ci godiamo la pressione di rappresentare il Manchester City".

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L'investitura della società

Il presidente del Manchester City, Khaldoon Al Mubarak: "Enzo è qualcuno che ha sempre cercato opportunità per mettersi alla prova e avere successo nella sua carriera da allenatore. Porta una personalità, passione e intelligenza completamente allineate alle nostre esigenze. Sta tornando in un'organizzazione che è completamente in sintonia con la sua ambizione e la sua fame di successo e il suo ritorno al Manchester City è quindi un gradito passo naturale sia per lui che per il Club. Enzo eredita una rosa e un'organizzazione calcistica perfettamente adatte a riflettere ed evolvere il suo stile di calcio, e siamo tutti molto entusiasti di vedere l'impatto che potrà avere nel costruire ulteriormente sul successo del Club. Bentornato a casa, Enzo".

Enzo Maresca, Real Betis-Chelsea

L'amministratore delegato Ferran Soriano ha aggiunto: "Enzo è stato il candidato più spiccato tra le nostre considerazioni. Conosciamo la sua personalità e la sua visione di come dovrebbe essere giocato il football. È un uomo con integrità, carisma e passione. Oltre ai suoi successi a Chelsea e Leicester, il suo curriculum con il City parla da sé. Ha gestito il nostro team EDS con distinzione ed è stato un contributore chiave alla storica stagione del Treble. Faremo in modo che riceva tutto ciò di cui ha bisogno per avere successo qui e siamo tutti molto entusiasti di vedere il suo impatto positivo sulla prossima fase dei progressi del Club".