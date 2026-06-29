Mentre le copertine dei giornali sono occupate da Leo Messi, Mbappe, Haaland e Cristiano Ronaldo per ovvi motivi, sta passando sotto traccia il Mondiale di Vinicius Jr. In patria tutte le attenzioni erano rivolte verso Neymar, catalizzatore nel bene e nel male delle dinamiche verdeoro e, partire dalle retrovie, nel caso dell'ala del Real Madrid, sta portando i suoi frutti. Vini è a quota 4 gol in tre partite, sta trascinando la Seleçao e in Brasile sta conquistando i cuori della sua gente grazie all'emozionante siparietto con la nonna.

Una non sorpresa

non è un nome nuovo agli appassionati di calcio. I suoi atteggiamenti, dentro e fuori dal campo, fanno discutere da anni ma la propria forza è sotto gli occhi di tutti. Due volte campione d'Europa con ile match winner di entrambe le finali, svariati titoli nazionali e una delle migliori ali al mondo, eppure, ai nastri di partenza lo avevamo, colpevolmente, dimenticato. Nelle tre partite del girone ha lasciato il segno. Prima ha messo una pezza al dominio delcon un super gol, poi ha chiuso i conti controe, infine, si è abbattuto come un uragano contro la, registrando una quasi tripletta. 4 reti che gli sono valse il premio della critica come trascinatore dei verdeoro e il Man Of The Match in tutte le partite, il secondo a riuscirci doponel 2014.

BRASILIA, BRAZIL - MARCH 20: Vinicius Junior del Brasile celebra dopo aver vinto la partita di qualificazione sudamericana ai Mondiali FIFA 2026 tra Brasile e Colombia allo Stadio Mane Garrincha il 20 marzo 2025 a Brasilia, Brasile. (Photo by Buda Mendes/Getty Images)

Ovviamente, Vinicius è l'uomo di punta della Nazionale guidata da Carlo Ancelotti. Con Neymar a metà servizio, il numero 7 è il leader tecnico ma anche carismatico della squadra. Questa sera, alle 19:00 ora italiana, è atteso dalla sfida dei sedicesimi di finale contro il Giappone. Una gara difficile, da approcciare sin da subito nel migliore dei modi, vista la caratura di un avversario che vuole spingersi laddove non è mai arrivato. Il Brasile si affida al suo uomo di punta che, in queste ore, nel tempo libero concesso da Ancelotti, è stato protagonista di un momento emozionante in una TV brasiliana con la propria nonna.

🚨VEJA: Vini Jr. se emociona com recado de sua avó: "passei até os 16 anos morando com ela". #Domingão pic.twitter.com/R1OJuIqGHY — CHOQUEI (@choquei) June 28, 2026

L'amore per la nonna

Nel videomessaggio, la nonnaha raccontato molti ricordi d'infanzia di, ha manifestato il proprio amore verso il nipote e gli ha augurato di arrivare il più lontano possibile ai Mondiali. Di seguito, l'asso brasiliano è scoppiato in lacrime e ha poi aggiunto ai microfoni di Sunday with Hulk: "Lei è una persona davvero speciale perché mio padre ha sempre vissuto lontano, quindi sono sempre stato con mia madre, i miei fratelli e mia nonna. La casa era piccola, quindi spesso dormivo nello stesso letto con lei. Non ho parole; ha lasciato un segno indelebile nella mia vita.. Hanno fatto tutto il possibile per aiutarmi a realizzare il mio sogno. Vederla felice non ha prezzo".

MANCHESTER, INGHILTERRA - 17 MARZO: Vinicius Junior del Real Madrid festeggia la vittoria dopo la partita di ritorno degli ottavi di finale di UEFA Champions League 2025/26 tra Manchester City FC e Real Madrid CF al City of Manchester Stadium il 17 marzo 2026 a Manchester, Inghilterra. (Foto di Carl Recine/Getty Images)

Nella trasmissione brasiliana ha anche parlato dell'andamento della Seleçao: "Questa è una generazione che sta lottando duramente per portare il Brasile al vertice. La sesta stella si sta facendo strada. Abbiamo imparato molto negli ultimi anni. Molti giocatori hanno partecipato all'ultima Copa América. Ancelotti ci dà libertà, tranquillità e la speranza di poter tornare al vertice. Avere giocatori come Neymar, Casemiro, Alex Sandro, Danilo e Marquinhos, che hanno molta esperienza, dà a noi giovani la libertà e lo spazio per giocare. Ho solo 25 anni, ma c'è un gruppo che sta emergendo con molto talento, con nomi come Endrick e Rayan…". Adesso è tempo di far parlare il campo, già questa sera contro il Giappone, per provare a mettere le mani sul sesto Mondiale.