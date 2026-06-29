La Corea del Sud è una delle grandi delusioni del Mondiale: la selezione di Myung-bo paga caro le sconfitte contro Messico e Sudafrica

Samuele Dello Monaco
RD Congo

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La spedizione della Corea del Sud ai Mondiali si è trasformata in un autentico disastro sportivo, concludendosi in modo inglorioso già durante la fase a gironi. Inserita nel gruppo A, la compagine asiatica ha racimolato solamente tre punti, tramutati in un deludente terzo posto finale. L'unica e ininfluente gioia del torneo è arrivata contro la Repubblica Ceca, con una vittoria per 2-1. Le ripercussioni di questo fallimento non si sono fatte attendere, scatenando un terremoto ai vertici del calcio nazionale e non solo.

Le dimissioni del commissario tecnico

Nella giornata di domenica, l'allenatore Hong Myung-bo ha ufficializzato le proprie dimissioni, scegliendo di addossarsi la piena responsabilità dell'eliminazione. Per spiegare la sua decisione e il peso del suo incarico, il tecnico ha detto: "Non è stata una decisione facile accettare questo ruolo, ma una volta fatto, non ho pensato ad altro che ad assumermi la piena responsabilità fino all'ultimo momento".
South Korea v Bolivia - International Friendly

Si tratta di un triste copione che si ripete per Hong Myung-bo, giunto al suo secondo mandato sulla panchina della nazionale: già ai Mondiali del 2014, infatti, la sua selezione era stata eliminata ai gironi. Un epilogo decisamente amaro per una vera leggenda del calcio sudcoreano: da ex difensore, si era aggiudicato il Pallone di Bronzo come terzo miglior calciatore ai Mondiali del 2002.

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La reazione della politica e l'inchiesta

La crisi calcistica è rapidamente sfociata in un caso politico di altissimo profilo. Secondo quanto riportato da The Athletic, l'uscita prematura ha lasciato completamente sconcertato il presidente sudcoreano Lee Jae-myung. Il Capo di Stato ha puntato duramente il dito contro la Federazione calcistica sudcoreana, evidenziando una "totale mancanza di competenza" al momento della scelta del nuovo allenatore, che poi è ricaduta su Hong Myung-bo.

Austria v South Korea - International Friendly
VIENNA, AUSTRIA - 31 MARZO: Myung-Bo Hong, commissario tecnico della Corea del Sud, osserva il campo durante l'amichevole internazionale tra Austria e Corea del Sud allo stadio Ernst Happel, il 31 marzo 2026 a Vienna, Austria. (Foto di Christian Bruna/Getty Images)

Il presidente considera questo tracollo un vero e proprio incidente su cui fare luce a livello governativo, rilasciando dichiarazioni inequivocabili: "Considerato che ingenti fondi provenienti dai contribuenti nazionali e risorse di sostegno statale vengono investiti anche solo per la partecipazione ai Mondiali, chiedo al Ministero della Cultura, dello Sport e del Turismo di indagare a fondo sulle circostanze precise di questo incidente, analizzarne le cause e sviluppare misure complete per prevenirne il ripetersi e migliorare la situazione". A questo monito, ha aggiunto un'ulteriore promessa: "Attueremo rapidamente riforme nell'amministrazione sportiva per garantire che una cosa del genere non accada mai più".

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