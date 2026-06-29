Il terremoto scatenato dall'eliminazione dell'Uruguay dai Mondiali per mano della Spagna continua a far registrare scosse pesantissime. Ieri il Getafe ha deciso di entrare a gamba tesa sul commissario tecnico della Celeste, Marcelo Bielsa, pubblicando un video infuocato sui propri canali social. Il club spagnolo ha accusato apertamente l'allenatore di aver fallito non soltanto dal punto di vista prettamente sportivo, avendo chiuso il girone al terzo posto e clamorosamente alle spalle della sorpresa Capo Verde, ma anche e soprattutto nelle scelte strategiche delle convocazioni.

La dirigenza e la tifoseria degli azulones recriminano la mancata chiamata di due pilastri della formazione di Bordalás che, grazie a una stagione straordinaria, hanno trascinato la compagine di Madrid a uno storico settimo posto in classifica.

L'ex Inter Satriano uno dei due grandi esclusi

Il montaggio video condiviso su Tik Tok si apre con una provocazione esplicita rivolta al ct: "Ti sei dimenticato, pollastrello". Il focus del filmato si sposta immediatamente su Martín Satriano, vecchia conoscenza del calcio italiano con un passato all'Inter. Il giovane centravanti rappresenta il rimpianto maggiore per il Getafe. Dal suo sbarco nella Liga, l'attaccante ha saputo imporsi come un fattore determinante per le fortune del club del sud di Madrid, timbrando il cartellino per ben sei volte. A suon di goal si è rivelato l'arma in più che ha garantito l'accesso alla prossima Conference League.

La clip del club spagnolo, tuttavia, non si limita a contestare l'esclusione del centravanti. Tra gli argomenti portati a sostegno della tesi del fallimento di Bielsa compare anche Seba Boselli, promettente difensore uruguaiano che ha blindato la retroguardia madrilena per tutta la stagione e che è stato ignorato per la spedizione mondiale.

La delusione della tifoseria del Getafe per le scelte del Loco

L'iniziativa mediatica del Getafe si fa portavoce del malumore di una fetta grandissima di appassionati e addetti ai lavori. In molti ritenevano che un profilo come quello di Satriano avrebbe potuto trovare comodamente spazio all'interno della spedizione uruguaiana negli Stati Uniti. La decisione di non inserirlo nemmeno nella lista allargata dei pre-convocati è parsa a molti un azzardo ingiustificato.

GETAFE, SPAGNA - 08 MARZO: Martin Satriano del Getafe CF esulta dopo aver segnato il secondo gol della sua squadra durante la partita di LaLiga EA Sports tra Getafe CF e Real Betis Balompié al Coliseum Alfonso Pérez l'08 marzo 2026 a Getafe, Spagna. (Foto di Florencia Tan Jun/Getty Images)

Discorso parzialmente diverso, ma dal finale altrettanto amaro, è stato quello che ha riguardato Mauro Arambarri. Il centrocampista, oggi in forza ai campioni argentini del River Plate, era stato inizialmente inserito nel listone dei candidati per una maglia, ma ha visto sfumare il sogno mondiale proprio all'ultimo respiro, venendo tagliato dall'elenco definitivo compilato da Bielsa.