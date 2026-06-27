"Questo matrimonio non s'ha da fare, né domani, né mai". Diceva il malvagio Don Rodrigo a Don Abbondio per impedirgli di unire in matrimonio Renzo e Lucia. Ebbene, sembra che un "contemporaneo Don Rodrigo" abbia fatto lo stesso con Marcelo Bielsa. La sconfitta contro la Spagna condanna il suo Uruguay ad una clamorosa eliminazione già alla fase a girone. Eliminazione che arriva al termine di un Mondiale semplicemente deludente in cui i sudamericani hanno collezionato solo due punti. Per El Loco si tratta della seconda volta in carriera in cui non riesce ad andare oltre la fase a girone nell'omonimo torneo. Il suo migliore risultato è stato nel 2010 con il Cile.

Bielsa e il Mondiale: un amore mai sbocciato

Appena due punti e fuori dal Mondiale. La papera di Fernando, l'ennesima, condanna l'Uruguay all'eliminazione già alla fase a gironi. Oltre al KO contro la, i sudamericani sono stati bloccati prima dall'e da, quest'ultima qualificata ai sedicesimi di finale. Questa nuova delusione è anche una nuova prova che Marcelo Bielsa ed i Mondiali "non sono grandi amici", dato che La Celeste è stata la terza nazionale che il tecnico argentino ha guidato nella competizione internazionale e per la terza volta l'avventura si è conclusa troppo presto.

Prima dell'Uruguay, infatti, il 70 enne aveva guidato Argentina e Cile. Con l'Albiceleste, Bielsa ha sfiorato la Copa America nel 2004 perdendo in finale con il Brasile solo dopo i tiri dal dischetto, ma due anni prima la spedizione al Mondiale in Corea e Giappone, nonostante la grande qualità dell'organico (Crespo, Batistuta, Claudio Lopez, Veron e Simeone), si è clamorosamente conclusa alla fase a gironi. Dopo il successo il successo per 1-0 sulla Nigeria, i biancocelesti hanno perso contro l'Inghilterra e pareggiato contro la Svezia chiudendo al terzo posto. Un risultato così deludente per l'Argentina non capitava da ben 4o anni.

Marcelo Bielsa, allenatore dell'Uruguay. (Foto di Ernesto Ryan/Getty Images)

L'avventura con il Cile, invece, ha portato a Bielsa qualche soddisfazione in più. Ma si tratta solo di una magra consolazione. Nel 2010, al Mondiale in Sud Africa, la Roja capita nel girone con Honduras, Svizzera e Spagna. Grazie ai primi due successi contro Bicolor e gli svizzeri, i cileni ottengono il passaggio del turno chiudendo il girone al secondo posto dopo il KO contro le Furie Rosse. La spedizione, però, finisce subito agli ottavi a causa del KO contro il Brasile per 3-0. Da quel momento, il tecnico argentino non è riuscito a fare meglio.