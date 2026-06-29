Il nuovo FIFA Power Ranking ha emesso i suoi verdetti al termine della prima fase del torneo iridato. Secondo le statistiche ufficiali, il miglior attaccante della fase a gironi dei Mondiali non corrisponde a Lionel Messi o Kylian Mbappé, ma a quello di Deniz Undav. La punta della Germania si è piazzata davanti alle due stelle grazie a un rigoroso sistema di misurazione, basato sull'analisi oggettiva dei dati registrati sul terreno di gioco.

Undav, Messi e Mbappé

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Gli altri reparti

La creazione di questo nuovo metodo di valutazione è stata affidata a un gruppo di esperti del settore calcistico e dell'analisi dei dati, un team di lavoro coordinato dall'ex allenatore dell'Arsenal Arsène Wenger . Il sistema valuta le prestazioni individuali prendendo in considerazione tre parametri fondamentali: la fase offensiva, la creatività e il contributo difensivo. Ad ogni calciatore viene assegnato un voto su una scala da zero a dieci per ogni singola partita disputata, ma per poter essere inseriti a referto e ricevere un punteggio valido ai fini della graduatoria, i giocatori devono aver giocato per almeno venti minuti nella sfida.Analizzando la statistica dedicata esclusivamente all'attacco,primeggia con un punteggio totale pari a 8,36. Si tratta di un margine statistico minimo ma sufficiente per scavalcare Messi, secondo a quota 8,34, e Mbappé, fermo al terzo posto con 8,13. Il giocatore della Germania, utilizzato prevalentemente a gara in corso, ha massimizzato in modo straordinario la sua resa sotto porta. I numeri parlano chiaro: l'attaccante ha messo a segno tre reti in soli novanta minuti complessivi di gioco.L'algoritmo non si è limitato al reparto avanzato, premiando anche i migliori specialisti negli altri settori del campo. Per quanto riguarda le doti di creatività,ha ottenuto il punteggio più alto in assoluto, registrando un

PARIGI, FRANCIA - 13 NOVEMBRE: Michael Olise della Francia corre con il pallone durante la partita di qualificazione alla Coppa del Mondo FIFA 2026 tra Francia e Ucraina al Parc des Princes il 13 novembre 2025 a Parigi, Francia. (Foto di Franco Arland/Getty Images)

La leadership difensiva spetta al canadese Luc de Fougerolles, che si prende la vetta con un 7,38. Spostando l'attenzione sui portieri, emerge il sudafricano Ronwen Williams, considerato il vero leader per quanto concerne l'avvio della manovra e la costruzione dal basso, mentre il paraguaiano Orlando Gill risulta il primo in assoluto nella protezione della porta. Il focus statistico evidenzia anche il netto calo di rendimento di Manuel Neuer. L'esperto portiere tedesco è decisamente più indietro rispetto alle attese: è sprofondato al penultimo posto nella classifica.