La FIFA ha rilasciato delle classifiche individuali: colpisce la graduatoria offensiva, dove primeggia Undav a fronte di Messi e Mbappé
Da statuario a ballerino: Lumumba festeggia così il passaggio ai sedicesimi del Congo
Il nuovo FIFA Power Ranking ha emesso i suoi verdetti al termine della prima fase del torneo iridato. Secondo le statistiche ufficiali, il miglior attaccante della fase a gironi dei Mondiali non corrisponde a Lionel Messi o Kylian Mbappé, ma a quello di Deniz Undav. La punta della Germania si è piazzata davanti alle due stelle grazie a un rigoroso sistema di misurazione, basato sull'analisi oggettiva dei dati registrati sul terreno di gioco.
Undav, Messi e MbappéLa creazione di questo nuovo metodo di valutazione è stata affidata a un gruppo di esperti del settore calcistico e dell'analisi dei dati, un team di lavoro coordinato dall'ex allenatore dell'Arsenal Arsène Wenger. Il sistema valuta le prestazioni individuali prendendo in considerazione tre parametri fondamentali: la fase offensiva, la creatività e il contributo difensivo. Ad ogni calciatore viene assegnato un voto su una scala da zero a dieci per ogni singola partita disputata, ma per poter essere inseriti a referto e ricevere un punteggio valido ai fini della graduatoria, i giocatori devono aver giocato per almeno venti minuti nella sfida.
Caricamento post Instagram...
Gli altri repartiL'algoritmo non si è limitato al reparto avanzato, premiando anche i migliori specialisti negli altri settori del campo. Per quanto riguarda le doti di creatività, Michael Olise ha ottenuto il punteggio più alto in assoluto, registrando un 8,03.
La leadership difensiva spetta al canadese Luc de Fougerolles, che si prende la vetta con un 7,38. Spostando l'attenzione sui portieri, emerge il sudafricano Ronwen Williams, considerato il vero leader per quanto concerne l'avvio della manovra e la costruzione dal basso, mentre il paraguaiano Orlando Gill risulta il primo in assoluto nella protezione della porta. Il focus statistico evidenzia anche il netto calo di rendimento di Manuel Neuer. L'esperto portiere tedesco è decisamente più indietro rispetto alle attese: è sprofondato al penultimo posto nella classifica.
© RIPRODUZIONE RISERVATA