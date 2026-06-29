Sembrava tutto apparecchiato per i tempi supplementari, poi, al 92', arriva Stephen Eustaquio e il suo gol manda il Canada agli Ottavi di finale del Mondiale, mandando al tappeto il Sudafrica. Per i 'Canucks' è il miglior piazzamento in una Coppa del Mondo della loro storia.

Il lampo di Eustaquio

Al SoFi Stadium di Inglewood, in California, ilapre la fase ad eliminazione diretta del Mondiale superando ilper 1-0, all'ultimo respiro della gara. La squadra diha faticato per quasi tutta la durata del match, trovando sempre pochi spazi per fare male ad una formazione ben messa in campo. Il primo tempo si chiude infatti cosi, a reti bianche, ma con i canadesi certamente più pericolosi e qualitativi. Nella ripresa il copione non cambia: una gara spigolosa, ricca però di occasioni da entrambe le parti, con il portiere sudafricanodecisivo in più occasioni con le sue parate.

Poi, al 91', la zampata che cambia il match e che porta il nome di Stephen Eustaquio: il canadese si avventa su un cross allontanato corto dalla difesa sudafricana e scarica un destro ad incrociare su cui il portiere avversario non può nulla. Un lampo che vale la qualificazione e che va ad esplodere lo stadio.

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Canada, i precedenti Mondiali

Prima di questa edizione del 2026, ilaveva collezionato solo due partecipazioni alla fase finale ed entrambe deludenti. L'esordio risale infatti alin Messico nel girone con, concluso con l'eliminazione al primo turno dopo tre sconfitte consecutive e nemmeno un gol segnato. Dopo quella esperienza, il Canada non riuscì più a qualificarsi per i successivi trentasei anni, fino al ritorno al Mondiale indel, ma anche in quell'occasione la Nazionale fu sconfitta in tutte e tre le partite della fase a girone, contro. L'unica nota lieta fu il gol dis contro quest'ultimi, tra l'altro il primo nella storia della nazionale canadese in una Coppa del Mondo.

DOHA, QATAR - 01 DICEMBRE: I giocatori canadesi festeggiano il loro primo gol segnato da Nayef Aguerd del Marocco durante la partita del Gruppo F della Coppa del Mondo FIFA Qatar 2022 tra Canada e Marocco all'Al Thumama Stadium il 01 dicembre 2022 a Doha, Qatar. (Foto di Matthias Hangst/Getty Images)

Il risultato di questo Mondiale, con gli Ottavi centrati, rappresenta perciò una svolta storica per il calcio canadese, dopo tanti anni di buio. La Nazionale del Ct Marsch ora aspetta di conoscere la sua prossima avversaria, che sarà una tra Marocco e Olanda.