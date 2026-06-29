Il Canada batte il Sudafrica al SoFi Stadium con un gol di Eustaquio al 92' e centra per la prima volta nella sua storia gli Ottavi di un Mondiale
Il Canada vince la sua prima partita della storia ai Mondiali: l'esultanza di Marsch
Sembrava tutto apparecchiato per i tempi supplementari, poi, al 92', arriva Stephen Eustaquio e il suo gol manda il Canada agli Ottavi di finale del Mondiale, mandando al tappeto il Sudafrica. Per i 'Canucks' è il miglior piazzamento in una Coppa del Mondo della loro storia.
Il lampo di EustaquioAl SoFi Stadium di Inglewood, in California, il Canada apre la fase ad eliminazione diretta del Mondiale superando il Sudafrica per 1-0, all'ultimo respiro della gara. La squadra di Jesse Marsch ha faticato per quasi tutta la durata del match, trovando sempre pochi spazi per fare male ad una formazione ben messa in campo. Il primo tempo si chiude infatti cosi, a reti bianche, ma con i canadesi certamente più pericolosi e qualitativi. Nella ripresa il copione non cambia: una gara spigolosa, ricca però di occasioni da entrambe le parti, con il portiere sudafricano Williams decisivo in più occasioni con le sue parate.
Poi, al 91', la zampata che cambia il match e che porta il nome di Stephen Eustaquio: il canadese si avventa su un cross allontanato corto dalla difesa sudafricana e scarica un destro ad incrociare su cui il portiere avversario non può nulla. Un lampo che vale la qualificazione e che va ad esplodere lo stadio.
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Canada, i precedenti MondialiPrima di questa edizione del 2026, il Canada aveva collezionato solo due partecipazioni alla fase finale ed entrambe deludenti. L'esordio risale infatti al 1986 in Messico nel girone con Francia, Ungheria e Unione Sovietica, concluso con l'eliminazione al primo turno dopo tre sconfitte consecutive e nemmeno un gol segnato. Dopo quella esperienza, il Canada non riuscì più a qualificarsi per i successivi trentasei anni, fino al ritorno al Mondiale in Qatar del 2022, ma anche in quell'occasione la Nazionale fu sconfitta in tutte e tre le partite della fase a girone, contro Belgio, Marocco e Croazia. L'unica nota lieta fu il gol di Alphonso Davies contro quest'ultimi, tra l'altro il primo nella storia della nazionale canadese in una Coppa del Mondo.
Il risultato di questo Mondiale, con gli Ottavi centrati, rappresenta perciò una svolta storica per il calcio canadese, dopo tanti anni di buio. La Nazionale del Ct Marsch ora aspetta di conoscere la sua prossima avversaria, che sarà una tra Marocco e Olanda.
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