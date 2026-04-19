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RIVOLUZIONE

Rete storica in Canada: arriva il primo gol convalidato con la regola del fuorigioco di Arsene Wenger

Rete storica in Canada: arriva il primo gol convalidato con la regola del fuorigioco di Arsene Wenger - immagine 1
Per rendere il calcio più godibile ci sono tante proposte e tante idee diverse: nel campionato canadese si sta così testando la regola della luce fra i corpi per poter fischiare il fuorigioco
Pietro Rusconi
Pietro Rusconi Redattore 

Tutti si aspettavano che questo giorno sarebbe arrivato e così è stato. Non in Europa come desiderato da alcuni ma oltreoceano, in Canada. Nella Canadian Premier League, per la prima volta nella storia del calcio ha avuto luogo un cambiamento epocale nel regolamento del gioco. Durante il match fra Pacific Fc e Halifax Wandereres (il cui allenatore è l'italiano Vanni Sartini), terminato col risultato di 2-2, è stata convalidata una rete attraverso la proposta del celebre allenatore francese Arsene Wenger. La sua regola infatti stabilisce che affinché l'attaccante possa essere ritenuto in fuorigioco, il suo corpo deve superare completamente quello dell'ultimo difendente. Deve quindi poter esistere una luce visibile fra i due elementi per poter fischiare l'infrazione. L'IFAB (l'organo adibito per le modifiche al regolamento calcistico), inizialmente restio a valutare questo cambiamento, ha deciso di testare questo nuovo fuorigioco proprio nel campionato canadese.

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MADRID, SPAGNA - 22 APRILE: Arsène Wenger arriva ai Laureus World Sports Awards presso la Galería De Cristal il 22 aprile 2024 a Madrid, Spagna. (Foto di Angel Martinez/Getty Images per Laureus)

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Arsene Wenger e il fuorigioco in Canada

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Alejandro Diaz rimarrà nella storia dello sport a causa della sua rete. Al 20', l'attaccante del Pacific ha ribattuto in rete un tiro parato da Marco Carducci, su tentativo di Matthew Baldisimo. Secondo le regole valide globalmente, la rete sarebbe da annullare poiché Diaz si trovava davanti a Lorenzo Callegari (ultimo difendente). Tuttavia, non essendo visibile la luce richiesta dalla proposta Wenger, la posizione del centravanti è stata giudicata regolare.

A proposito dell'introduzione della regola nel campionato canadese, aveva proprio parlato Arsene Wenger: "Si tratta di un progetto pilota importante. Mettendo alla prova questa nuova interpretazione in una competizione professionistica, possiamo comprenderne meglio l'impatto, anche in termini di miglioramento della chiarezza, della fluidità del gioco e di promozione del gioco offensivo".

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Inoltre, l'ex tecnico dei gunners ha aggiunto: "Attendiamo con interesse di analizzare i risultati della fase di sperimentazione. Ringraziamo la CPL e la CSA per la loro disponibilità a supportare la FIFA in questo progetto pilota e per aver messo a disposizione la loro competizione".

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