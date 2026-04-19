Il club andaluso fatica ad uscire dalla mediocrità degli ultimi anni: l'ex allenatore argentino ha provato a dare una sua interpretazione dei fallimenti continui della squadra spagnola

Pietro Rusconi Redattore 19 aprile - 16:34

Il Siviglia si trova in grande difficoltà per questi ultimi mesi di campionato. Una tendenza ormai normalizzata per il club andaluso che da 3 stagioni non riesce ad arrivare sopra al decimo posto. L'unico squillo degno del club è arrivato nel '22-23 con la conquista ai rigori della solita Europa League (settimo titolo) ai danni della Roma. Attualmente il Siviglia si trova al sedicesimo posto nella Liga, con soli 34 punti fatti e distante 2 lunghezze dall'Elche terzultimo. L'ultimo turno in realtà aveva portato gioie con la sorprendente vittoria per 2-1 contro l'Atletico Madrid (ridimensionato) grazie al capitano Gudelij e la punta Akor Adams.

Dati gli scarsi risultati della squadre negli ultimi anni, il via vai di allenatori è stato importante. Julen Lopetegui, Jorge Sampaoli, José Mendilibar, Diego Alonso, Quique Sanchez Flores, García Pimienta, Joaquín Caparros, Matias Almeyda e ora Luis Garcia. A riflettere sul caos del club ha parlato proprio l'argentino Sampaoli.

Jorge Sampaoli e la seconda esperienza col Siviglia —

Il tecnico argentino attualmente si trova senza panchina. Proprio come il club andaluso, anche le sue avventure degli ultimi anni non sono andate come previsto. Infatti, a febbraio l'Atletico Mineiro ha esonerato Jorge Sampaoli dopo un solo anno di guida tecnica. Il tecnico vincitore della Copa America col Cile ha parlato alla rivista Sport di cosa non ha funzionato durante l'annata '22--23 col Siviglia, la sua seconda esperienza con i biancorossi. Se nel 2016-17 i risultati portati erano più che buoni con ottavi di Champions e un quarto posto finale in Liga, non si può dire lo stesso di 4 anni fa.

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Jorge Sampaoli infatti fu cacciato dopo sole 19 partite (subentrato a Lopetegui) e sostituito da Mendilibar che riuscì poi a conquistare la coppa europea. Tuttavia l'allenatore argentino ha indicato nella scarsa attenzione per il settore giovanile uno dei motivi principali del declino andaluso. La scarsità delle risorse economiche avrebbe necessitato un inserimento e un investimento maggiore in questo ambito. Per Sampaoli il problema stava nella ricerca nevrotica e ossessiva del risultato a discapito della crescita dei talenti, al contrario di un club eccellente nello sviluppo come il Monaco. Inoltre, l'ex tecnico del Mineiro ha sottolineato quanto sia importante la stabilità dirigenziale del club, criticando i contesti calcistici europei e sudamericani per la mancanza di pazienza con gli allenatori.