Una stagione complicata, tre eliminazioni nelle coppe e una Liga al di sotto delle attese: il Bilbao prova a ripartire dal suo pubblico, abbassando la barriera d'accesso allo stadio quando conta di più

Daniele Cirafici 19 aprile - 15:00

L'Athletic Bilbao partiva dalla Champions League e si ritrova all'11° posto in Liga: racconta già da sola, questa parabola, cosa è andato storto in questo 2025-26. I Leoni avevano iniziato con l'entusiasmo di chi torna in Europa dopo anni, forti del 4° posto conquistato lo scorso campionato, dodici mesi dopo, quel traguardo sembra lontanissimo.

In campionato il bilancio è di 11 vittorie, 5 pareggi e 15 sconfitte per 38 punti totali, una media da metà classifica che stride con le ambizioni di inizio anno. Il rendimento fuori casa ha pesato come un macigno, con sconfitte accumulate nelle trasferte più difficili. Le ultime due gare interne hanno fatto malissimo: prima il ko contro il Villarreal, 1-2, poi la sconfitta a Getafe, 0-2, che ha spento ulteriori velleità europee.

Athletic Bilbao: tre coppe, tre eliminazioni — Se la Liga è deludente, il percorso nelle coppe ha riservato bruciature ancora più profonde. Alla Supercopa de España il Barcellona ha fatto un sol boccone dei Leoni: 5-0 in semifinale a Gedda, con quattro gol già nel primo tempo. Una serata da dimenticare, che ha però il merito di aver fotografato con precisione la distanza tra Bilbao e le grandi in questo momento. In Copa del Rey il film si è ripetuto con sfumature diverse. L'Athletic aveva superato Ourense, Cultural Leonesa e Valencia con carattere, arrivando fino alle semifinali. Lì ad aspettarli c'era la Real Sociedad, il peggior avversario possibile nel momento peggiore possibile. I baschi di San Sebastián hanno vinto 1-0 all'andata al San Mamés e 1-0 al ritorno in casa propria, eliminando i cugini con una freddezza chirurgica nel derby basco più sentito dei Paesi Baschi.

In Champions League il debutto europeo si è trasformato in un'esperienza formativa più che competitiva. Alcuni lampi, la vittoria sul Qarabağ, il pareggio con il PSG, il colpo esterno ad Atalanta nell'ultima giornata, non hanno impedito al club di chiudere al 29° posto nella fase campionato, fuori dalla griglia degli spareggi. Troppi punti lasciati per strada contro avversarie di livello superiore.

Trenta euro per ripartire dal basso — È in questo scenario che il club ha deciso di agire in modo insolito: abbassare il prezzo dei biglietti nelle ultime tre gare casalinghe a 30 euro per tutti i posti delle Tribune Nord e Sud, indipendentemente dal settore, una cifra unica, accessibile, che non distingue tra chi può permettersi di più e chi no. La mossa ha una logica sportiva precisa, il San Mamés è storicamente uno degli impianti più rumorosi e coinvolgenti del calcio europeo, capace da solo di valere qualche punto in più a stagione. Usarlo come leva nel momento in cui la squadra ha più bisogno di spinta non è solo marketing: è una scelta tecnica travestita da promozione commerciale. Con ancora sette giornate davanti e 21 punti disponibili, il Bilbao ha tutto l'interesse a presentarsi alle prossime sfide interne, Osasuna il 21 aprile, Valencia il 10 maggio e Celta Vigo il 17, con uno stadio pieno e rumoroso alle spalle.

Nel calcio di oggi, dove i biglietti costano sempre di più e la distanza tra club e tifosi si allarga stagione dopo stagione, l'Athletic Bilbao sceglie la direzione opposta. Non è una novità per una squadra che si vanta di schierare solo giocatori baschi o cresciuti nel proprio vivaio: l'identità viene prima di tutto, anche del profitto. E in fondo, trenta euro per vedere i Leoni al San Mamés nel momento che conta è un'offerta che difficilmente si può rifiutare.