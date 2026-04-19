Dopo il ritiro dal calcio giocato, Bafétimbi Gomis potrebbe iniziare una nuova esperienza al Troyes come direttore sportivo

Daniele Cirafici 19 aprile - 14:31

Il futuro di Bafétimbi Gomis potrebbe riportarlo là dove tutto era iniziato. L’ex attaccante francese, dopo aver chiuso la sua carriera da calciatore, starebbe valutando la possibilità di entrare nel progetto del Troyes, ma questa volta con un ruolo completamente diverso. Non si parla di una panchina o di un incarico tecnico, bensì della possibilità di diventare direttore sportivo un passaggio importante, che segnerebbe l’inizio di una nuova fase professionale fatta di scelte, programmazione e responsabilità lontane dal terreno di gioco. Per un giocatore che ha vissuto tanti spogliatoi e realtà diverse, potrebbe essere il modo più naturale per restare dentro il calcio anche dopo il ritiro.

L'iconica esultanza di Gomis con la maglia dello Swansea. (Foto di Stu Forster/Getty Images)

Gomis e il Troyes: un legame che non si è mai davvero interrotto — L’ipotesi Troyes ha anche un valore particolare sul piano personale, proprio lì infatti, Gomis aveva vissuto una fase importante della sua crescita nei primi anni della carriera, trovando spazio e lasciando un buon ricordo. Tornare oggi, con un altro ruolo e un’altra prospettiva, avrebbe un significato speciale, non sarebbe soltanto una scelta professionale, ma anche una sorta di ritorno alle origini, in un ambiente che conosce e che conosce lui. Spesso i percorsi più forti nascono proprio da questo tipo di legami, quando il passato torna a incrociarsi con il momento giusto per ripartire.

Dal campo alle decisioni che contano — Fare il direttore sportivo significa osservare il calcio in modo completamente diverso, non più partite da vincere o gol da segnare, ma scelte da prendere per costruire il futuro di un club. Per Gomis sarebbe la prima vera esperienza dirigenziale dopo una carriera lunga e internazionale, tra Francia, Turchia, Inghilterra e Arabia Saudita, un percorso che gli ha lasciato una conoscenza profonda del calcio e delle sue dinamiche. Il Troyes cerca nuove idee e una figura credibile per il proprio progetto, Gomis, invece, potrebbe trovare l’occasione giusta per iniziare una seconda vita professionale e dimostrare che il suo rapporto con questo sport è appena entrato in una nuova fase.