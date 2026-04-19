Solo una vittoria nell'ultimo mese che però ha garantito ai Colchoneros un posto in semifinale di Champions League, ultima ancora di salvezza per Simeone e compagni

Mattia Celio Redattore 19 aprile - 12:52

Si è ribaltato tutto in casa Atletico Madrid. La sconfitta contro la Real Sociedad nella finale di Copa del Rey lascia molto amaro in bocca per Diego Simeone e squadra, ma il mancato trofeo non è l'unico problema. I Colchoneros non alzano un trofeo da 5 anni, dalla vittoria de LaLiga nel 2021, ma questa sconfitta contro gli Erreala va a chiudere un mese semplicemente disastroso, con una piccola consolazione.

Atletico Madrid, solo una vittoria in un mese... decisiva per la stagione — L'Atletico Madrid subisce una pesante sconfitta nella finale di Copa del Rey Mapfre contro la Real Sociedad. La squadra di Diego Pablo Simeone, dopo il 2-2 contro la formazione di San Sebastián sia al termine dei 90 che dei 120 minuti regolamentari, si è arresa dopo la serie dei calci di rigore, mancando così un trofeo che non vince da 13 anni. Ma dietro la sconfitta contro gli Erreala c'è un dato statistico tanto preoccupante quanto curioso che può ancora cambiare la stagione dei Colchoneros.

Nell'ultimo mese la squadra del Cholo ha vinto una sola partita. Una vittoria che è bastata per raggiungere le semifinali di Champions League e per inserirla tra le quattro migliori squadre d'Europa in questa stagione, insieme a Bayern Monaco, PSG e Arsenal. Stiamo parlando, ovviamente, del successo dell'8 aprile contro il Barcellona per 2-0 allo Spotify Camp Nou, ​​grazie ai gol di Julián Álvarez e Sørloth.

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Il mese è iniziato con una sconfitta per 3-2 contro il Tottenham a Londra il 18 marzo. Sebbene questa battuta d'arresto non abbia impedito all'Atletico di passare al turno successivo grazie alla vittoria per 5-2 al Metropolitano. Di seguito, sono arrivate le sconfitte in LaLiga: 3-2 contro il Real Madrid al Bernabéu, 1-2 contro il Barcellona al Camp Nou e 2-1 contro il Siviglia allo stadio Sánchez Pizjuán. Questa serie negativa è proseguita con il KO, indolore, contro i blaugrana per 2-1 lo scorso martedì nel ritorno dei quarti di Champions League. Fino alla sconfitta di ieri sera.

In una stagione in cui ci si aspettava molto di più dai Colchoneros, adesso resta solo la "Coppa dalle grandi orecchie". Come ricordiamo, in semifinale i biancorossi troveranno l'Arsenal (andata a Madrid il 29 aprile, ritorno a Londra il 5 maggio), in un doppio confronto che vale un'intera annata.