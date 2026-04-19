Manchester United, Carrick avverte tutti: “Adesso serve solo continuità”

Michael Carrick spegne l’entusiasmo in casa Manchester United e ribadisce che nella corsa Champions contano solo i risultati

Daniele Cirafici 19 aprile - 12:37

Dopo il successo del Manchester United, Michael Carrick ha scelto di mantenere un profilo basso, evitando facili entusiasmi e riportando subito l’attenzione sull’obiettivo principale: la continuità. In un momento così delicato della stagione, ogni vittoria pesa, ma per il tecnico non è ancora il momento di fare calcoli o guardare troppo avanti.

La corsa alla Champions League resta apertissima e proprio per questo Carrick ha voluto mandare un messaggio chiaro alla squadra. A questo proposito ha dichiarato: “Champions? Non dobbiamo esaltarci, godiamoci solo i tre punti”. Una frase che racconta bene la mentalità che l’allenatore vuole trasmettere al gruppo: equilibrio, concentrazione e zero distrazioni.

Il vero obiettivo è la continuità — Secondo Carrick, il rischio più grande in questo momento è lasciarsi trascinare dall’entusiasmo di una singola vittoria. Il tecnico sa bene che in Premier League ogni partita può cambiare gli equilibri e che bastano pochi passi falsi per compromettere il lavoro costruito nelle settimane precedenti. Proprio per questo motivo ha voluto mantenere un profilo molto prudente, evitando qualsiasi eccesso di entusiasmo. A questo proposito ha spiegato: “Dobbiamo restare concentrati, non cambia nulla dopo una sola vittoria”.

Il suo discorso si concentra soprattutto sulla necessità di mantenere alta la tensione e di affrontare ogni gara con lo stesso atteggiamento, senza guardare troppo avanti. Il Manchester United ha bisogno di continuità, non di slanci momentanei, e soltanto così potrà restare davvero in corsa per un posto tra le prime. Carrick ha voluto sottolineare come il vero salto di qualità arrivi proprio dalla capacità di confermarsi partita dopo partita, perché è lì che si costruiscono le stagioni importanti. In un finale così equilibrato, la gestione mentale diventa fondamentale tanto quanto la qualità tecnica mostrata in campo.

Un messaggio anche per lo spogliatoio — Le parole di Carrick non sono rivolte soltanto all’esterno, ma rappresentano anche un messaggio preciso per lo spogliatoio. L’allenatore vuole evitare cali di concentrazione e mantenere il gruppo focalizzato sul presente, senza lasciarsi distrarre dalle classifiche o dalle aspettative. In una fase del campionato in cui la pressione aumenta, la gestione mentale diventa fondamentale quasi quanto quella tattica. Ed è proprio su questo che Carrick sta cercando di costruire la sua credibilità: meno proclami e più concretezza, con l’idea che alla fine saranno i risultati, e non l’entusiasmo, a fare davvero la differenza.