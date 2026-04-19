Dopo un inizio non esaltante i Toffees si sono lanciati nella corsa per un posto in Europa, i Reds hanno dovuto fare i conti con una perdita gravissima che ha non poco condizionato la stagione

Mattia Celio Redattore 19 aprile - 11:53

Questo pomeriggio alle ore 15 andrà in scena il Derby del Merseyside. All'Hill Dickinson scenderanno in campo Everton-Liverpool, sfida valida per il 33°turno di Premier League. I Toffees cercano i tre punti per restare in corsa per la Conference League, i Reds per consolidare l'ultimo posto disponibile per la Champions League, dato il KO del Chelsea ieri sera contro lo United. All'andata è finita 2-1 per la squadra di Arne Slot.

Everton-Liverpool, sfida per l'Europa: dati e statistiche — Quello di questo pomeriggio sarà il Derby del Merseyside numero 248, il primo dei quali è stato disputato poco più di un secolo fa, il 13 ottobre 1894, e la partita si è conclusa 3-0 in favore dell'Everton. Dal 1962 la stracittadina non si è mai svolta in una serie inferiore alla Prima Divisione (Premier League dal 1992), fatto questo che la rende la sfida maggiormente ininterrotta del massimo campionato inglese.

Tra campionato, Coppe Nazionali ed Europee e amichevoli, il bilancio tende nettamente a favore del Liverpool: 101 successi contro i 68 dei Toffees. Ovviamente lo stesso discorso vale per il numero dei gol realizzati: 348-272. L'Everton, però, detiene il primato per la vittoria più larga di tutta la rivalità, ovvero il 9-0 del 9 aprile 1909. Mentre la partita con più reti segnate risale all'11 febbraio 1933 con ben 11 gol, 7-4 per i Reds.

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Everton, come arrivano i Toffees al Derby: una stagione di alti e bassi, ma l'Europa è ancora possibile — Se facciamo un confronto con la passata stagione, quest'anno l'Everton ha fatto notevoli passi avanti. Nonostante gli alti e bassi i Toffees sono in piena corsa per l'Europa, un motivo in più per crederci e tentare di fare lo sgambetto agli odiati rivali. La stagione per la squadra di David Moyes non è cominciata bene, un KO per 1-0 in casa del Leeds, a cui però sono seguite due successi di fila contro Brighton e Wolverhampton. Al sesto turno si è giocata l'andata del derby. Dopo 30' i Reds si sono portati sul doppio vantaggio grazie alle reti di Gravenberch e Ekitike, al 58' Gueye ha accorciato le distanze ma alla fine la partita è terminata 2-1 per la squadra di Slot.

Se con le squadre di metà classifica l'Everton ha ottenuto buoni risultati, con le candidate al titolo non c'è stata storia: 2-0 contro il City, stesso punteggio contro il Chelsea, 1-0 contro l'Arsenal. Degna di nota, invece, la vittoria all'Old Trafford contro lo United a metà ottobre. Nel girone di ritorno la squadra ha dato importanti segnali di ripresa. Importanti sono stati i successi contro Aston Villa (1-0) e la "vendetta" contro il Chelsea (3-0). Partite a cui sono seguite una serie di vittorie e pareggi che hanno lanciato i Toffees a soli 3 punti dalla Conference League.

Liverpool, come arrivano i Reds alla partita: la prima stagione nel ricordo di Diogo Jota — Per il Liverpool questa stagione è stata come un nuovo inizio. Purtroppo non come ci si aspettava. La tragica scomparsa di Diogo Jota è stato un colpo durissimo per i Reds come per tutto il mondo del calcio. Il numero 20 portoghese è scomparso il 2 luglio dell'anno scorso, insieme al fratello, in un incidente stradale e dunque ritrovarsi così improvvisamente senza più un compagno, e per alcuni un amico, è un dolore dal quale serve molto tempo per riprendersi.

La stagione della squadra di Slot non inizia bene: sconfitta in finale dal Crystal Palace nella finale di Community Shield. In Premier League le cose sembrano andare diversamente: 5 vittorie consecutive, tra cui l'1-0 contro l'Arsenal. Dopo questo filotto più che promettente, però, il Liverpool sembra aver dimenticato come si gioca tanto che nei successivi 7 turni arrivano ben 6 KO, nei quali spiccano le batoste contro Chelsea (2-1) e Manchester United (2-1) e la debacle contro il City (3-0).

Da novembre, i Reds mostrano segnali di ripresa in Premier League conservando l'imbattibilità per ben 2 mesi (4 successi e 5 pareggi), prima di cadere in casa del Bournemouth. L'8 febbraio arriva un altro KO contro il City che chiude definitivamente per i londinesi la lotta per il titolo. Di seguito arrivano 6 vittorie nei successivi 10 turni che lanciano il Liverpool verso la Champions League in una stagione molto difficile più dal punto di vista psicologico che tecnico.