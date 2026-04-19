Prima di salutare, ha un'ultima possibilità per andarsene con il sorriso: la vittoria della Champions League

Federico Grimaldi 19 aprile - 11:25

La 'maledizione' non si spezza: con la sconfitta in finale di Copa Del Rey, Griezmannaggiunge l'ennesima delusione alla sua decennale carriera con l'Atletico Madrid. Il francese - dal 2016 ad oggi - non ha mai vinto un trofeo con il club spagnolo: si tratta di un unicum per un giocatore del suo talento. Ha un'ultima occasione: la Champions League. Infatti, l'ex Barca è con le valigie in mano: in estate andrà in MLS. Questi sono gli ultimi passi al Metropolitano e forse - anche - l'ultima vera possibilità di mettere il suo nome infisso nella storia dell'Atletico Madrid.

Beffa Griezmann: vincere con l'Atletico Madrid sta diventando una maledizione — Griezmann si sta avvicinando verso la fine: la scelta di firmare con l'Orlando, è un chiaro segnale. Ma prima di chiudere quello che è ad oggi, il suo più grande capitolo calcistico, vuole alzare - almeno un'ultima volta - un trofeo con il club che lo ha reso leggenda. Parlare di 'maledizione' è un po' un rischio: una coppa - nel lontano 2014 - lo ha comunque vinto. Ma rimane il fatto che in più di 10 anni, il francese non è più riuscito a regalare una gioia ai suoi tifosi. Dalla sconfitte in finale di Champions ai campionati sfumati: Griezmann è diventato il protagonista sfortunato di una bellissima storia d'amore. La parentesi al Barcellona, può raccontare al meglio l'effetto di questa 'maledizione'. Nel 2019, ha deciso di sfidare la sorte, unendosi ai blaugrana.

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Mai destino fu più beffardo: l'Atletico riuscì a vincere il campionato, guidato da uno straordinario Suarez. E lui non alzò nemmeno un trofeo. Tornato nel 2021, è andato vicino al traguardo, sfiorandolo con le proprie mani. Ieri, in finale di Copa del Rey, si poteva chiudere un cerchio durato 12 anni: ma il fato gli ha riservato una brutta sorpresa; sconfitta ai rigori e festeggiamenti rimandati. Non al prossimo anno, visto che lui se ne andrà. E allora rimane una sola cosa: la Champions League. Prima la doppia sfida con l'Arsenal e poi l'eventuale finale contro PSG o Bayern: Griezmann ha ancora tempo per riscrivere la sua storia. E magari lasciare con quello che rappresenterebbe il successo più grande nella storia del club.