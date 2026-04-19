L' Olympique Marsiglia sta vivendo mesi parecchio complicati. La squadra della città provenzale infatti ha passato una stagione sulle montagne russe fin qui. Dall'euforia iniziale per il progetto del triumvirato Roberto De Zerbi , Pablo Longoria e Medhi Benatia allo sconforto totale post sconfitta per 2-0 col Lorient. L'OM col tecnico bresciano aveva raggiunto degli ottimi risultati col secondo posto dell'annata passata e in questa stagione era comunque la terza forza dietro al solito PSG e alla sorpresa Lens. Tuttavia, il lavoro di RDZ ha avuto delle grosse conseguenze sullo stato psicofisico della squadre e della dirigenza.

La tensione all'interno del club e fuori dal club, attraverso le proteste dei tifosi, si è fatta sempre più tangibile fino a diventare insopportabile. Così, prima ha lasciato l'allenatore, poi il presidente ed infine il DS. I primi due hanno abbandonato seduta stante la nave, mentre Medhi Benatia ha fatto qualche giravolta ed infine ha deciso di rimanere fino a fine stagione, per poi salutare. Proprio il dirigente marocchino non ha avuto peli sulla lingua nel descrivere la debacle totale di ieri sera.

Il Lorient ha vinto meritatamente per 2-0 grazie alle reti di Dieng e Katseris. Al termine del match, Medhi Benatia si è esposto molto duramente sulla partita e sulla squadra: "Non avevo intenzione di parlare di nuovo fino alla fine della stagione perché si è parlato troppo nei primi sei mesi. Quando giochi qui hai una responsabilità e io non ho problemi ad assumermene per i giocatori e allenatori che ho ingaggiato. Ma quando vedo partite come quella di oggi, sento che devo parlarne. È uno scandalo, sembra che la nostra squadra sia in vacanza. Nessuno ha avuto un moto d'orgoglio in spogliatoio, è tutto immacolato. Il Lorient non aveva nulla fa giocarsi e noi non abbiamo vinto nemmeno un duello, non abbiamo provato nulla, siamo stati umiliati, li abbiamo solo guardati mentre loro giocavano".