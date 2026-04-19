Il gol di Bycroft ha riscritto ogni logica legata al calcio. E ora il Cardiff può tornare ad esultare: dopo un anno, la Championship è realtà

Federico Grimaldi 19 aprile 2026 (modifica il 19 aprile 2026 | 10:49)

Il calcio non è una scienza, non è matematica: è un gioco fatto di imprevedibilità, episodi e storie che sfuggono a ogni logica. Ancora una volta lo ha dimostrato una giornata destinata a restare negli annali. Il Cardiff torna in Championship grazie a un intreccio di risultati incredibile, maturato tra il proprio campo e ciò che è accaduto altrove. I Bluebirds hanno fatto il loro dovere battendo 3-1 il Reading, ma la svolta è arrivata al 96’: il portiere dell’Exeter City, Jack Bycroft, ha segnato il gol del pareggio contro lo Stockport, regalando di fatto la promozione ai gallesi.

Incredibile in League One: Cardiff in Championship grazie al portiere dell’Exeter — La promozione del Cardiffè una di quelle storie che ricordano quanto il calcio sappia essere imprevedibile fino all’ultimo secondo. In campo, i gallesi hanno fatto il loro dovere con personalità, battendo 3-1 il Reading grazie a una prestazione solida e concreta: il colpo di testa di Rubin Colwill poco prima dell’intervallo ha sbloccato la gara, mentre nella ripresa Omari Kellyman ha indirizzato definitivamente il match. Una vittoria importante, ma non ancora sufficiente per festeggiare. Per la matematica serviva un incastro perfetto dagli altri campi, e quello che è successo ha superato ogni previsione.

Clicca sull'immagine per maggiori dettagli sul palinsesto offerto da Bet365.

Al 96’ della sfida tra Exeter City e Stockport County, il portiere Jack Bycroft è salito in area sugli sviluppi di un calcio piazzato e ha trovato un clamoroso gol del pareggio, un episodio rarissimo che ha cambiato tutto. Da quel momento, la promozione del Cardiff è diventata realtà. “Significa tantissimo”, ha raccontato ai microfoni di SkySportUK, l’allenatore Brian Barry-Murphy. “Ho avuto la fortuna di lavorare con un gruppo con un’ambizione incredibile. A volte hanno giocato un calcio divino, quindi sono davvero grato”. Poi uno sguardo al percorso fatto: “Tendiamo a dimenticare da dove veniamo. Questo è un club speciale e credo che abbiamo visto solo l’inizio”.