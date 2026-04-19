Guardiola saluta Bernardo Silva: “Come perdere una parte di me stesso”

Guardiola e Bernardo Silva sono arrivati ai titoli di coda. L'allenatore celebra il suo uomo di fiducia.

Federico Iezzi Collaboratore 19 aprile - 10:31

Nella conferenza prima della partita contro l'Arsenal, Pep Guardiola ha parlato anche dell'addio di Bernardo Silva, ormai certo e anche ufficializzato dal club con un comunicato. Il portoghese, in questi anni, è stato uno degli uomini di fiducia del tecnico, che non ha nascosto il suo dispiacere: "Il suo addio è come perdere una parte di me stesso".

Guardiola saluta Bernardo Silva — Da qualche giorno i rumors sono diventati un qualcosa di ufficiale: Bernardo Silva, dopo nove stagioni, lascerà il Manchester City. Silva, in questi anni, ha vinto sei Premier League, cinque Carabao Cup, due FA Cup, tre Community Shield, una Champions League, una supercoppa europea e una Coppa del Mondo per club. Ci sono pochi commenti da fare: è stato uno dei giocatori più forti della squadra, uno di quelli decisivi, per quanto meno appariscente di altri.

Lo sa molto bene Guardiola, che si è detto molto rattristato di questo addio: "Per me vederlo partire è come perdere una parte di me stesso. È difficile immaginare il futuro senza di lui".

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Vincere insieme, di nuovo — Parlando del centrocampista, il tecnico ex Barcellona, lo ha profondamente elogiato e ha ricordato il suo fondamentale contributo ai trionfi degli anni passati. "Dentro e fuori dal campo ha lasciato un segno indelebile ed è stato di fondamentale importanza". Guardiola, poi, ha caricato l'ambiente: "Insieme abbiamo vinto 19 titoli. Ora ci manca un mese insieme e siamo in lizza per vincerne altri due. Dobbiamo dare il massimo per lui, perché se lo merita e perché so che ci aiuterà fino alla fine".

Il City, infatti, è secondo in campionato a sei punti di distanza dall'Arsenal capolista ma con una partita in meno rispetto ai Gunners: la sfida di oggi pomeriggio sarà decisiva per il finale di stagione. Vincendo, infatti, i Citizens potrebbero avere buone chance di riprendere e poi superare i rivali. Bernardo Silva e compagni, inoltre, sono ancora in corsa per vincere la FA CUP: Sabato 25 affronteranno il Southampton nelle semifinali della competizione.