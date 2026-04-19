Messi show in MLS: doppietta contro i Colorado Rapids e prima vittoria del suo Inter Miami dall'addio di Mascheranodalla panchina. Con questi tre punti il Miami è settimo in classifica con quindici punti.
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Messi show in MLS: doppietta contro il Colorado e prima vittoria per Hoyos
Messi show in MLS: doppietta contro il Colorado Rapids—
Il campione argentino è stato l'eroe dell'Inter Miami nella complicata partita in trasferta contro il Colorado Rapids. Nel grande stadio di Denver, davanti a 75mila persone, ha giocato un grande match e realizzato una doppietta che ha regalato i tre punti alla formazione allenata da poco da Guillermo Hoyos, subentrato a Mascherano.
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Ad aprire le marcature è stato proprio la ex stella del Barcellona con un gol su rigore al 18° minuto. Sul quinto minuto di recupero del primo tempo, poi, la squadra ospite ha raddoppiato con rete di Berterame. Nel secondo tempo, però, i padroni di casa hanno pareggiato segnando due gol in appena tre minuti: il primo firmato da Navarro al 58° e il secondo ad opera di Yapi. La gara sembrava destinata a finire così, ma poi Messi è salito in cattedra. L'argentino ha ricevuto palla con un bel filtrante di De Paul, è scappato via dai difensori, entrato in area, si è accentrato e ha calciato in porta: 2-3 e vittoria.
Prima vittoria del Miami di Hoyos—
Il campione di Rosario, quindi, ha regalato la prima vittoria al tecnico ad interim della sua squadra, Gullermo Hoyos che, da pochi giorni, ha preso il posto di Mascherano. A fine partita, Hoyos, non ha potuto fare altro che ricoprirlo di elogi: “Abbiamo il più grande giocatore di sempre, uno che cambia completamente l’inerzia delle partite. Questo è il frutto del lavoro che stiamo portando avanti e dei progressi della squadra. Siamo i campioni in carica della MLS. Siamo un gruppo solido. Basta guardare l'energia che crea il Miami con Messi: hanno dovuto ”.
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