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Messi show in MLS: doppietta contro il Colorado e prima vittoria per Hoyos

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Due gol e una gara complessa risolta con il talento e la classe che lo hanno reso famoso in tutti questi anni.
Federico Iezzi
Federico Iezzi Collaboratore 

Messi show in MLS: doppietta contro i Colorado Rapids e prima vittoria del suo Inter Miami dall'addio di Mascheranodalla panchina. Con questi tre punti il Miami è settimo in classifica con quindici punti.

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Messi 900 gol
MEDELLÍN, COLOMBIA - 31 GENNAIO: Lionel Messi dell'Inter Miami saluta durante il riscaldamento prima di un'amichevole tra Atlético Nacional e Inter Miami allo Stadio Atanasio Girardot il 31 gennaio 2026 a Medellín, Colombia. (Foto di Gabriel Aponte/Getty Images)

Messi show in MLS: doppietta contro il Colorado Rapids

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Il campione argentino è stato l'eroe dell'Inter Miami nella complicata partita in trasferta contro il Colorado Rapids. Nel grande stadio di Denver, davanti  a 75mila persone, ha giocato un grande match e realizzato una doppietta che ha regalato i tre punti alla formazione allenata da poco da Guillermo Hoyos, subentrato a Mascherano.

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Ad aprire le marcature è stato proprio la ex stella del Barcellona con un gol su rigore al 18° minuto.  Sul quinto minuto di recupero del primo tempo, poi, la squadra ospite ha raddoppiato con rete di Berterame. Nel secondo tempo, però, i padroni di casa hanno pareggiato segnando due gol in appena tre minuti: il primo firmato da Navarro al 58° e il secondo ad opera di Yapi. La gara sembrava destinata a finire così, ma poi Messi è salito in cattedra. L'argentino ha ricevuto palla con un bel filtrante di De Paul, è scappato via dai difensori, entrato in area, si è accentrato e ha calciato in porta: 2-3 e vittoria.

Prima vittoria del Miami di Hoyos

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Il campione di Rosario, quindi, ha regalato la prima vittoria al tecnico ad interim della sua squadra, Gullermo Hoyos che, da pochi giorni, ha preso il posto di Mascherano. A fine partita, Hoyos, non ha potuto fare altro che ricoprirlo di elogi: “Abbiamo il più grande giocatore di sempre, uno che cambia completamente l’inerzia delle partite. Questo è il frutto del lavoro che stiamo portando avanti e dei progressi della squadra. Siamo i campioni in carica della MLS. Siamo un gruppo solido. Basta guardare l'energia che crea il Miami con Messi: hanno dovuto ”.

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