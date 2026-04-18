La Vecchia Signora è fortemente interessata al fantasista portoghese, ma l'ingaggio è impegnativo: potrebbe superare persino Yildiz

Federico Iezzi Collaboratore 18 aprile - 15:08

Dal Portogallo arriva una importante news di mercato: la Juventusè l'unica squadra italiana ad aver presentato una offerta per Bernardo Silva. Lo rivela Abola, secondo la quale il centrocampista sta valutando anche ricche offerte dalla MLS e dall'Arabia Saudita.

Bernardo Silva sul mercato — Ormai è ufficiale: Bernardo Silva lascerà il Manchester Citydopo nove stagioni con i Citizens. Lo ha comunicato il calciatore stesso con un lungo messaggio sui social e anche il club ha confermato con un post sui suoi canali. Il giocatore, ora, è ufficialmente sul mercato. Il problema principale, per chiunque volesse portarlo nella sua formazione è l'ingaggio: il portoghese guadagna circa 10 milioni di euro all'anno e non valuterà offerte inferiori agli 8/9 milioni. Secondo il giornale portoghese Abola, al momento, avrebbe ricevuto delle offerte dalla MLS e dal campionato saudita. In Europa, invece, l'ostacolo principale si chiama Barcellona: il club ha ottimi contatti con l'agente del giocatore, Jorge Mendes, ed esercita un grande fascino su Silva.

La Juventus intenderebbe pagarlo più di Yildiz — Abola rivela che c'è un solo club di Serie A interessato al giocatore. La Juventus. Che, stando al quotidiano portoghese, ha già presentato una offerta ed è disposta a pagarlo più di quanto attualmente paghi Yildiz (7 milioni di euro). La Vecchia Signora, infatti, punta al portoghese per la sua grande esperienza internazionale e per la sua mentalità vincente. La società torinese, racconta il giornale, si è mossa con anticipo, anche prima di Pasqua, e ha preso contatti con Jorge Mendes. La Juventus ha assicurato al 32enne un ruolo di primo piano nel progetto tecnico di Spalletti per la prossima stagione.

Molto, però, dipende dalla fine della stagione bianconera e, in particolare, dalla qualificazione alla prossima Champions League. L'ingaggio di Silva, anche a parametro zero, sarebbe un impegno economico molto forte e la Juve ha deciso di procedere con una mossa decisiva solo se i ricavi derivanti dal quarto posto saranno certi. Nel frattempo, sempre Abola dice che il giocatore si sta informando riguardo al club italiano: avrebbe chiesto informazioni a Guardiola.