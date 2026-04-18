Napoli, nodo McTominay: il rinnovo passa dalla corsa al secondo posto

La priorità azzurra resta il campionato: prima va blindato il secondo posto, poi si potrà entrare nel vivo della trattativa per la fumata bianca del centrocampista scozzese ex Manchester United.

Giammarco Probo 18 aprile 2026 (modifica il 18 aprile 2026 | 11:43)

In casa Napoli ci sono tanti obiettivi extra campo da portare a termine da qui sino alla fine della stagione. Uno di questi è sicuramente il rinnovo del centrocampista scozzese Scott Mctominay, obiettivo primario dopo aver blindato ufficialmente il secondo posto in campionato. Il forte calciatore è uno degli elementi di maggior importanza per la rosa di Antonio Conte e in numeri lo certificano. Nella scorsa stagione, quella della conquista dello scudetto numero 4, il leader azzurro ha collezionato 36 presenze con 13 gol e sei assist.

L'importanza di Mctominay per il Napoli di Conte — Scott Mctominay è un diamante prezioso per i tifosi napoletani e la squadra partenopea, sia dentro al campo ma soprattutto fuori. Proprio per questo, la sua figura è diventata centrale nel progetto. Il club è già al lavoro per prolungare un contratto attualmente in scadenza nel 2028. Come riferisce l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, però, la priorità resta il campionato: prima va blindato il secondo posto, poi si potrà entrare nel vivo della trattativa per la fumata bianca del centrocampista scozzese ex Manchester United.

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I dettagli del rinnovo dello scozzese — I rumors sul rinnovo del centrocampista sono sempre più insistenti in queste ore e le prime indicazioni sembrano essere chiare. Si lavora a un prolungamento del contratto di due anni con scadenza nel 2030 secondo quanto riportato dalla rosea. Prima che la trattativa inizi ufficialmente, in casa partenopei c'è da pensare all'ostacolo Lazio, che, oggi alle 18 arriva al Maradona, in una partita dove la squadra di Conte dovrà blindare il secondo posto e provare a dare il colpo di grazia in ottica Champions League, lasciando distaccate sempre di più le inseguitrici. Solo dopo aver ufficializzato il secondo posto si potrà ampliare il discorso rinnovo con il centrocampista azzurro.