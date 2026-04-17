Il futuro di Roony Bardghji al Barcellona è incerto. Lo svedese è insoddisfatto per il poco spazio (solo 616 minuti). Porto, Monaco e Stoccarda hanno chiesto informazioni. Il Barça, però, non vuole cederlo a titolo definitivo

Francesco Intorre 17 aprile - 17:51

Il futuro di Roony Bardghji agita le acque in casa Barcellona. L'esterno svedese è arrivato la scorsa estate dal Copenhagen. Il club blaugrana ha investito circa tre milioni di euro per lui. Gli addetti ai lavori lo consideravano un prospetto interessantissimo. Finora, però, il ragazzo ha trovato pochissimo spazio per esprimersi. Il classe 2005 ha collezionato appena 616 minuti stagionali. L'allenatore lo ha impiegato sempre meno nella fase decisiva dell'annata. Questa situazione ha spinto il giocatore a fare profonde riflessioni sul proprio percorso.

La delusione e le conseguenze in Nazionale — Il talento svedese aveva già manifestato una certa insoddisfazione nei mesi scorsi. Lo aveva fatto apertamente durante un ritiro con la propria nazionale. Il minutaggio ridotto ha causato danni anche a livello internazionale. Il commissario tecnico della Svezia ha infatti cambiato le gerarchie. L'allenatore ha preferito profili più esperti nell'ultima gara di qualificazione ai Mondiali. Il giocatore si aspetta quindi cambiamenti concreti per non perdere il treno della nazionale.

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Le sirene di mercato e la posizione di Deco — Nel frattempo le voci di mercato aumentano rapidamente. Il quotidiano A Bola ha svelato un retroscena molto interessante. Club importanti come Porto, Monaco e Stoccarda hanno già chiesto informazioni. Le società valutano sia l'ipotesi del prestito sia il trasferimento definitivo. Il Barcellona non vuole però cederlo a titolo definitivo. Il direttore sportivo Deco ha voluto fortemente questo investimento la scorsa estate. La dirigenza considera Bardghji un progetto a lungo termine.

Il confronto decisivo con l'entourage — All'interno del club c'è grande fiducia nelle qualità del ragazzo. Lo staff apprezza molto la sua professionalità e la sua integrazione nello spogliatoio. La linea della società spagnola è comunque molto chiara. Bardghji può restare, ma deve accettare un ruolo secondario. La dirigenza prenderà una decisione finale a breve. Presto ci sarà un confronto diretto con l'entourage del giocatore. Tutte le opzioni restano attualmente sul tavolo. Il Barcellona deve capire in fretta come valorizzare al meglio questo enorme talento.