La squadra di Flick è vicina a un altro titolo di campionato ed è arrivata a un passo dalle semifinali di Champions League, investendo solo 28,84 milioni di euro

Mattia Celio Redattore 17 aprile - 13:50

Nel calcio per vincere serve prima di tutto un progetto. Una squadra può spendere anche milioni su milioni ma senza idee non si va da nessuna parte. Il PSG ha avuto modo di impararlo a sue spese. Ebbene, sembra che il Barcellona abbia afferrato il concetto alla perfezione. La squadra di Hans Flick ha messo un'ipoteca su LaLiga e ha già messo in bacheca la Supercoppa di Spagna. Il tutto spendendo pochi milioni di euro e davanti ai catalani c'è una lista lunga di club europei che hanno speso molto di più.

Barcellona, i catalani competono nell'élite con 97 club che spendono di più: il dato — Il Barcellonaè andato vicinissimo a raggiungere le semifinali di Champions League per la seconda stagione consecutiva, nonostante le difficoltà finanziarie che gli impediscono di operare sul mercato senza restrizioni. La potenza della Masia rimane l'invidia del mondo, avendo creato una generazione spettacolare di calciatori guidata da un diciottenne come Lamine Yamal. I blaugrana, inoltre, è ormai ad un passo a vincere il campionato: il terzo negli ultimi quattro anni.

Nonostante la mancata qualificazione alla semifinale, questo è già un risultato notevole se si considera il fatto che il club catalano ha speso solo 28,84 milioni di euro in acquisti in questa stagione. La somma irrisoria assume un significato ancora maggiore se considerata nel contesto delle classifiche globali degli investimenti nelle sessioni di mercato estivo e invernale.

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Secondo i dati riportati dalla piattaforma Transfermarkt, ci sono ben 97 club ad aver speso più del Barça in questa stagione, di cui 39 hanno superato la soglia dei 100 milioni di euro. I blaugrana hanno speso solo per Joan Garcia (25 milioni di euro della sua clausola rescissoria con l'Espanyol più 1,3415 milioni di euro per l'inflazione) e Roony Bardghji (2,5 milioni di euro dal FC Copenhagen), portando il totale, appunto, a 28,84 milioni di euro. Cifra ben lontana dai colossi contro cui deve competere anno dopo anno in Europa.

Per contestualizzare, un totale di 27 club inglesi, 16 italiani, 10 tedeschi, 9 francesi, 6 sauditi, 5 brasiliani, 4 spagnoli (Atletico Madrid, Real Madrid, Villarreal e Betis), 4 portoghesi, 4 turchi, 3 olandesi, 2 greci, 2 russi e 1 ciascuno di Belgio , Scozia, Stati Uniti, Ucraina, Qatar e Argentina hanno speso più del Barça. Tra le quattro semifinaliste della Champions League, l'Arsenal è la quarta squadra al mondo per spese in trasferimenti, con 294,6 milioni di euro, seguita dall'Atletico Madrid (9°) con 229,95 milioni, dal PSG (34°) con 112,1 milioni e dal Bayern Monaco (47°) con 88,8 milioni.

Acquistare giocatori con intelligenza, senza sprecare denaro, è fondamentale. Liverpool e Chelsea, come il Barcellona, sono fuori dalla Champions League ma sono già tagliate fuori dalla corsa per la Premier League nonostante abbiano speso rispettivamente 482,9 milioni e 339,15 milioni di euro la scorsa estate. Dal 2021, in cinque anni, il club di Joan Laporta ha speso in tutto 351,24 milioni di euro in acquisti.