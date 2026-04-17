Ritorno in Danimarca, forse per l'ultima volta. Zague dovrà presentarsi davanti alle autorità danesi per il processo circa l'arresto che ha subito a dicembre. A rischio il ritiro della patente e la possibilità di entrare in Danimarca.

Francesco Di Chio 17 aprile - 13:28

Yoram Zague, giovane talento del PSG in prestito al KAS Eupen, dovrà presentarsi in tribunale in Danimarca. L'accusa per il giovane è di eccesso di velocità: rischia il ritiro dalla patente e il divieto di ingresso in Danimarca.

L'accaduto — Il giovane talento del PSG ha giocato in prestito per 6 mesi in Danimarca prima di essere girato - ancora in prestito - in Belgio al KAS Eupen. Ma, purtroppo per lui, il 2006 di Parigi sarà costretto a tornare in Danimarca per una questione che non riguarda il rettangolo verde. Il giovane infatti, è stato multato per eccesso di velocità e dovrà presentarsi davanti al tribunale per il processo. Stando a quanto riportato dal giornale danese Bild, Yoram è stato arrestato per: "guida pericolosa ad alta velocità in seguito a un incidente avvenuto mentre era sotto contratto con l'FC Copenhagen".

Il giovane è stato arrestato il 21 Dicembre 2025. Le autorità lo hanno sorpreso guidare a 104km/h in una zona col limite a 50km/h. Il trasferimento in Belgio non è da ritenersi collegato all'accaduto, dato che la società aveva già reso noto al parigino già nei giorni prima di non aver intenzione di prolungare la sua permanenza a Copenaghen.

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Cosa rischia Zague, talento del PSG — Adesso appunto, Zague dovrà presentarsi in Danimarca per conoscere l'esito del processo. Il giovane aveva già ammesso la propria responsabilità davanti alle autorità, ed ora deve comparire davanti al tribunale del distretto di Frederiksberg, cittadina situata vicino Copenaghen. Stando a quanto riportato dal Copenaghen Sundays, l'udienza del talento del Paris Saint Germain si terrà Lunedi 20 Aprile nella mattinata. Le sanzioni più probabili saranno il ritiro della patente per il giovane calciatore e - soprattutto - il divieto di ingresso in Danimarca. Continua il periodo complicato per il giovane francese. Non ha convinto a Copenaghen dopo non aver convinto a Parigi, e ora si trova a dover affrontare la legge.