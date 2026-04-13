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Il caso

Napoli, Lukaku ancora in Belgio: ma spunta la data per l’incontro tra club e giocatore

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Il rientro a Castel Volturno dell'attaccante era previsto per venerdì scorso e resterà quindi in Belgio ancora per una settimana procedendo con la riabilitazione per superare l'infiammazione che l'ha colpito all'anca.
Luigi Mereu

Dopo il rientro dall'infortunio che lo ha tenuto fuori dal campo per 5 mesi e che lo ha visto rientrare in campo contro la Juventus a gennaio, Romelu Lukaku ha avuto un altro problema fisico che lo sta ancora attualmente tenendo fuori dal campo. Nonostante l'ultimatum del club, l'attaccante è rimasto in Belgio, allenandosi presso le strutture del Royal Antwerp. Il suo rientro a Castel Volturno è stato posticipato più volte e l'ultima data prevista per Sport Mediaset è ora lunedì 20 aprile.

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Lukaku
NAPOLI, ITALIA - 23 MAGGIO: Romelu Lukaku del Napoli bacia lo Scudetto di Serie A TIM dopo la vittoria della sua squadra nella partita di Serie A tra Napoli e Cagliari allo Stadio Diego Armando Maradona, il 23 maggio 2025 a Napoli, Italia. (Foto di Francesco Pecoraro/Getty Images)

Lukaku, futuro incerto e scontro con la società

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Recentemente il giocatore ha dichiarato di non aver mai voluto voltare le spalle al Napoli, spiegando che le difficoltà sono dovute a infortuni, ricadute e pressione psicologica senza voler cercare nessun alibi. È previsto un confronto decisivo tra Lukaku, Antonio Conte e il presidente De Laurentiis settimana prossima, non appena l'attaccante tornerà in sede per definire la gestione di questo finale di campionato e il suo futuro con la squadra Partenopea.

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Nonostante il legame con l'allenatore Antonio Conte e i due trofei alzati (Scudetto e Supercoppa), potrebbe chiudersi qua l'avventura al Napoli per Romelu Lukaku che dopo 45 presenze, 15 gol e 11 assist sarebbe costretto a cercare una nuova destinazione. La sensazione, infatti, è che il rapporto si trascinerà fino a giugno con multe e allenamenti separati, a meno di un clamoroso (ma non impossibile) chiarimento nell'incontro previsto per il 20 aprile.

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