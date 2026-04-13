Il rientro a Castel Volturno dell'attaccante era previsto per venerdì scorso e resterà quindi in Belgio ancora per una settimana procedendo con la riabilitazione per superare l'infiammazione che l'ha colpito all'anca.

Luigi Mereu 13 aprile - 17:03

Dopo il rientro dall'infortunio che lo ha tenuto fuori dal campo per 5 mesi e che lo ha visto rientrare in campo contro la Juventus a gennaio, Romelu Lukaku ha avuto un altro problema fisico che lo sta ancora attualmente tenendo fuori dal campo. Nonostante l'ultimatum del club, l'attaccante è rimasto in Belgio, allenandosi presso le strutture del Royal Antwerp. Il suo rientro a Castel Volturno è stato posticipato più volte e l'ultima data prevista per Sport Mediaset è ora lunedì 20 aprile.

Lukaku, futuro incerto e scontro con la società — Recentemente il giocatore ha dichiarato di non aver mai voluto voltare le spalle al Napoli, spiegando che le difficoltà sono dovute a infortuni, ricadute e pressione psicologica senza voler cercare nessun alibi. È previsto un confronto decisivo tra Lukaku, Antonio Conte e il presidente De Laurentiis settimana prossima, non appena l'attaccante tornerà in sede per definire la gestione di questo finale di campionato e il suo futuro con la squadra Partenopea.

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Nonostante il legame con l'allenatore Antonio Conte e i due trofei alzati (Scudetto e Supercoppa), potrebbe chiudersi qua l'avventura al Napoli per Romelu Lukaku che dopo 45 presenze, 15 gol e 11 assist sarebbe costretto a cercare una nuova destinazione. La sensazione, infatti, è che il rapporto si trascinerà fino a giugno con multe e allenamenti separati, a meno di un clamoroso (ma non impossibile) chiarimento nell'incontro previsto per il 20 aprile.