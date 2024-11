Lukaku decide Napoli-Roma (1-0): Dura lex, sed lex

Dura lex, sed lex. Finisce 1-0 il Derby del Sole tra Napoli e Roma . Allo Stadio Diego Armando Maradona decide un gol di Romelu Lukaku . Dopo un primo tempo avaro di emozioni e abbastanza bloccato, nella ripresa la squadra di Antonio Conte trova il guizzo vincente con l'ex di turno e riconquista la vetta della classifica. Agli ospiti il merito di essere riusciti a restare in partita fino al 90', la traversa di Dobvyk grida vendetta, ma non basta per regalare a Claudio Ranieri i primi punti da allenatore dei giallorossi.

Napoli-Roma, primo tempo bloccato

Pronti, via e il Napoli cestina subito la prima occasione da gol con Kvaratskhelia che spreca da pochi passi. La Roma, ben messa in campa da Claudio Ranieri, contiene le incursioni dei padroni di casa e prova a far male in contropiede. Da un assolo di Celik i giallorossi avrebbero un'ottima chance con capitan Pellegrini che calcia male al volo da fuori area. Il Napoli quando attacca crea sempre qualche pericolo dalle parti di Svilar. Tra il 9' e il 12' ci provano prima McTominay, poi Politano, ma entrambe le conclusioni non inquadrano lo specchio.