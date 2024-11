Dal gemellaggio a Ciro Esposito: storia della rivalità fra Napoli e Roma

Se andate a scavare in quel mobile remoto di quella stanza della vostra casa, e trovate una pagina ingiallita di un vecchio giornale che dice "Napoli Roma Derby del Sud", dice la verità, non è fantascienza

Michele Bellame 20 novembre 2024 (modifica il 20 novembre 2024 | 13:58)

Il calcio si mischia troppe volte con altre cose che con il pallone che rotola sull'erba non c'entra niente. Il pallone si mischia con la politica, con la storia e con la geografia, il pallone qualche volta si macchia di sangue perché si mischia anche con i morti. Oppure, viene bombardato da qualche lacrimogeno lanciato dalle forze dell'ordine. Sembra strano, eppure è così, eppure è solo una partita di pallone. E, tutte queste cose, a momenti alterni, sono successe fra Napoli e Roma.

Il Napoli oggi è capolista in serie A, e domenica pomeriggio sfiderà la Roma che è dall'altra metà della classifica. I giallorossi avevano ben altre ambizioni stagionali, che cambiare tre allenatori in tre mesi di campionato: a Fuorigrotta, siederà Claudio Ranieri. Gli azzurri, invece, sono premiati dalla scelta estiva di scegliere Antonio Conte per la panchina, e sono primi in classifica.

Domenica pomeriggio, le due squadre si sfideranno per la 178esima volta, fra campionato e coppa nazionale. La vittoria più ampia è a favore della Roma, che nel 58/59 ha vinto per 8-0 all'Olimpico, mentre il Napoli ha vinto per quattro volte 4-0, l'ultima nel campionato dettato dalle leggi covid.

"Cosa resterà di questi anni ottanta" La cantava Raf, forse i più grandicelli che leggono quest'articolo ne hanno memoria. Era negli anni ottanta che il gemellaggio fra Napoli e Roma ha avuto fine. L'amicizia fra le due squadre nasceva in contrapposizione al potere pallonaro del nord italiano. La ragione più comune era questa. Una sorta di patto di non belligeranza fra due città vicine che, però, hanno sempre avuto ben poco in comune, dalla cucina, alla lingua. Per contrastare il potere del nord, si diceva, Napoli e Roma scelsero di unirsi e di non scontrarsi. Questo gemellaggio è nato negli anni settanta ed è finito verso il tramonto degli anni ottanta.

Quel gesto di Bagni, che chissà se veramente fu la vera goccia che fece traboccare il vaso, scrisse la parola fine al gemellaggio delle due squadre più titolate del sud.