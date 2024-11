178 volte Napoli-Roma: 66 vittorie giallorosse, eccezionale pareggio nel 2007

Domenica pomeriggio, alle ore 18.30, sarà il centosettantottesimo confronto fra Napoli e Roma: pareggi, vittorie e tantissimi gol per l'ex derby del sole. Per Claudio Ranieri sarà la terza prima volta sulla panchina dei giallorossi.

La prima volta è stato nel 1928 addirittura in un velodromo: era valida per la Coppa CONI, antenata competizione nazionale, che tuttora è valida per il computo generale nelle statistiche fra Napoli e Roma. Quella volta, quella prima volta, ad averla vinta è stata la Roma per il risultato di 4-1. Al ritorno, al cosiddetto Campo Albricci, nel quartiere Arenaccia, gli azzurri presero la rivincita vincendo per 2-0 grazie alle reti di Ernesto Ghisi e Biagio Zoccola, che è passato alla storia come il primo calciatore italiano ad avere realizzato un'autorete. Napoli e Roma, fra Flaminio, Olimpico, San Paolo, Collana, e tanti altri impianti sportivi, si sono incontrate 178 volte. Domenica pomeriggio, sarà la179.