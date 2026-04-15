Il passaggio in semifinale dei parigini non è stato appoggiato da tutti in patria: arrivano le critiche alla squadra di Luis Enrique

Giammarco Probo 15 aprile - 18:06

Il Paris Saint-Germain festeggia la vittoria di ieri e il conseguente passaggio del turno, confermando il proprio status tra le grandi d’Europa, ma lasciando al tempo stesso sensazioni contrastanti. Nonostante il risultato positivo, infatti, l’ex centrocampista Petit ha sottolineato come la squadra parigina appaia ancora a tratti spaventata e inquieta nei momenti chiave della gara, evidenziando una certa fragilità mentale che potrebbe rappresentare un limite nelle fasi più avanzate della competizione. Un successo importante, dunque, ma che non cancella del tutto i dubbi sulla tenuta del gruppo nei contesti di massima pressione.

Le dichiarazioni di Petit sul PSG — IL PARERE DI PETIT SULLA SQUADRA FRANCESE - "Non sono rimasto impressionato dal PSG questa sera. A tratti li ho trovati persino inquietanti. Nel secondo tempo sono spariti dal campo, senza rendersi mai pericolosi. Non sono fiducioso per le prossime sfide dei parigini".

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Gli elogi a Safonov — LE DICHIARAZIONI DI PETIT SU SAFONOV -"Hanno difeso il risultato bene, ma devono fare una statua a Safonov e Marquinhos. Nella ripresa sono scomparsi per un lungo tratto".

In casa Paris Saint-Germain proseguono i festeggiamenti per il passaggio del turno conquistato nella magica notte di Anfield, dove la squadra di Luis Enrique ha dimostrato maturità e cinismo, sapendo resistere nei momenti più complicati e colpire con precisione quando la partita lo richiedeva, infliggendo un duro colpo ai Liverpool e mettendo in cassaforte qualificazione e risultato. Nel prossimo turno, però, il livello si alzerà ulteriormente: i parigini affronteranno infatti la vincente della sfida tra FC Bayern Monaco e Real Madrid, in un confronto che si preannuncia di altissimo profilo.