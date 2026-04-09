Il Liverpool cade sul campo del PSG durante la sfida valida per il primo turno dei quarti di Champions

Gianmarco Inguscio Collaboratore 9 aprile - 16:32

Il Liverpool di Arne Slot sta attraversando un periodo di forma poco smagliante. A dimostrarlo sono le ultime tre sconfitte consecutive contro Brighton, Manchester City e PSG; rispettivamente in Premier League, FA Cup e Champions League. L'ultima sfida contro i parigini, valida per per la gara di andata dei quarti di finale di Champions, termina 2-0 in favore degli uomini di Henrique. Tuttavia, ciò che emerge da questa sconfitta è una prestazione sottotono della squadra inglese e anche di alcuni singoli, come il difensore Van Dijk. Proprio il centrale olandese è stato spesso bersaglio di critiche e questa volta, è stato l'ex calciatore Emmanuel Petit ad esprimere un suo giudizio al riguardo.

Petit critica le prestazioni del difensore del Liverpool Il difensore dei Reds non sta vivendo di certo una delle sue migliori stagioni, come dimostrato anche dalle numerose critiche ricevute anche da parte degli addetti ai lavori. Proprio in merito alla sua stagione, Emmanuel Petit intervenuto a RMC Sport ha espresso il suo giudizio: "Non ho mai visto Van Dijk giocare in questo modo". Ma non è tutto, poiché poco dopo ha aggiunto: "Sta giocando male, sembrava un birillo in mezzo alla difesa".

Un commento forte quello dell'ex calciatore francese, che sembra non apprezzare le prestazioni sottotono della formazione di Arne Slot. Se l'assenza di Salah può aver influenzato la sconfitta? Forse, ma non basterebbe per decifrare il periodo negativo del Liverpool.

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Premier League, l'ex calciatore commenta il livello del campionato inglese — Petit lancia anche un commento al veleno in merito all'attuale livello della Premier League, definito "pessimo" dall'ex calciatore. Petit si sbilancia dichiarando che le squadre inglesi abbiano abbassato il proprio di livello di qualità e ritmo. Un aspetto che avrebbe favorito l'ascesa del Paris Saint-Germain, senza nulla togliere al grande lavoro del club francese e del tecnico Luis Henrique. Anzi, secondo Petit, la squadra favorita alla vittoria finale della Champions League sarebbe proprio quella parigina.