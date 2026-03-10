Raccogliere l'eredità di un grandissimo allenatore come Jurgen Klopp non è semplice: tuttavia, il tecnico olandese è riuscito ad arrivare alle 100 panchine con una Premier League all'attivo, aspettando il termine di questa stagione...

Pietro Rusconi Redattore 10 marzo 2026 (modifica il 10 marzo 2026 | 19:16)

Durante il maggio della scorsa annata, sembrava che il Liverpool fosse nuovamente la squadra da battere. Una Premier League perfetta, dominata dalla prima all'ultima giornata. Agli splendidi automatismi creati da Arne Slot, si sono aggiunti parecchi pezzi pregiati in estate. Dal trequartista Florian Wirtz e i suoi 125 milioni ad Alexander Isak pagato 144 milioni, passando per Hugo Ekitike (95), Milos Kerkez (47), Giovanni Leoni (31) e Jeremie Frimpong (40).

Il tutto riuscendo a cedere pezzi forti ma non fondamentali (ad eccezione di Alexander-Arnold) come Nuñez, Luis Diaz e Quansah. Tuttavia, qualcosa non è andato per il verso giusto e la stagione dei reds è stata, fin qui, ben al di sotto delle aspettative. I nuovi giocatori hanno faticato ad integrarsi, adattarsi alla Premier (Wirtz) e a rimanere integri (Isak), così come i vecchi non hanno saputo confermare le grandi prestazioni dell'anno passato (Salah su tutti).

Così, nel campionato inglese il Liverpool si trova attualmente al sesto posto, fuori dalla zona europea (seppur il quarto posto disti a sole 3 lunghezze). Tra ottobre e novembre i reds hanno perso tante partite, tanto da parlare di esonero per il tecnico olandese, arrivato da un solo anno. La squadra di Liverpool poi si è ripresa e soprattutto in Champions ha dato prova di tutta la sua qualità, terminando al terzo posto nel girone unico. Questo risultato ha permesso alla squadra inglese di giocare contro il Galatasaray gli ottavi della coppa continentale. La squadra di Slot ha già giocato contro i turchi il 30 settembre 2025, perdendo 1-0 con rete su rigore del solito Victor Osimhen. Il match di stasera è importante per capire le ambizioni e le capacità dei reds, oltre che per festeggiare un possibile record con le 100 presenze sulla panchina del Liverpool per Arne Slot.

Arne Slot ad un passo dal record —

Infatti, il tecnico ex Feyenoord (1 titolo nel 2022-23) questa sera taglierà un grosso traguardo col club inglese. A rendere ancora più speciale questo numero però, c'è in ballo più di un semplice check point. Se il Liverpool dovesse vincere col Galatasaray, Arne Slot supererebbe Kenny Dalglish a proposito del numero di vittorie nelle prime 100 presenze sulla panchina dei reds. Il tecnico olandese e l'ex tecnico scozzese infatti sono fermi a 62 vittorie e Arne Slot ha così la possibilità di arrivare a 63 e diventare l'allenatore più vincente in questo grosso intervallo di partite.

Per l'attuale allenatore del Liverpool i numeri parlano di 62 vittorie, 15 pareggi e 22 sconfitte, con una media di 2.03 punti per partita. Nemmeno due leggende come Rafa Benitez e Jurgen Klopp hanno raggiunto un risultato così importante così velocemente. Durante le prime 100 gare con i reds, lo spagnolo ne ha ottenute 54 mentre il tedesco solo50.

