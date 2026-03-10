Non trova pace l'ex Manchester City: a distanza di un anno, è di nuovo coinvolto in un arresto dopo la segnalazione di un uomo aggredito nei pressi di Huyton e del Prescott College Club.

Federico Grimaldi 10 marzo 2026 (modifica il 10 marzo 2026 | 15:02)

Joey Barton non ha ancora imparato la lezione. Il bad boy inglese ha scritto l'ennesima pagina nera della sua vita, con l'arresto per aggressione in un golf club nel Merseyside di Liverpool. La vittima dell'accaduto è stata prontamente ricoverata in ospedale: l'uomo è stato ferito al volto e alle costole. A dare più informazioni sull'accaduto, ci ha pensato direttamente un portavoce della Polizia di Liverpool, riportate dal Daily Mail: "Possiamo confermare che due persone sono state arrestate in seguito alle segnalazioni di un'aggressione a Huyton domenica 8 marzo. Intorno alle 21:00, i servizi di emergenza sono stati chiamati dopo la segnalazione di un uomo aggredito nei pressi di Huyton e del Prescott College Club. La vittima è stata trasportata in ospedale per accertamenti sulle ferite al volto e alle costole. Un uomo di 50 anni e un uomo di 43 anni sono stati arrestati. Sono in custodia cautelare in attesa di essere interrogati dagli investigatori".

Joey Barton, l'ennesima macchia nera del 'bad boy' — "Barton è un criminale", memorabile frase di Marianella quando ha commentato un brutto fallo dell'inglese durante una partita con il suo QPR. Sono passati più di 15 anni da quell'episodio, ma sembra che nulla sia cambiato. Come riporta A Bola, l'ex City non ha cambiato le sue vecchie abitudini e stavolta a farne le spese è stato un signore del golf club di Liverpool. Anche se questa volta, ripercorrendo l'accaduto, sembra che Joey Barton abbia agito per legittima difesa. Infatti, sempre secondo il Daily Mail, la discussione è nata all'interno del club, in seguito un'arma sarebbe stata portata all'esterno ed è in quel momento lì che Burton ha aggredito la vittima per difendersi.

Il bad boy inglese ha già avuto a che fare con alcuni problemi con la giustizia: solamente un anno fa è stato condannato per aggressione, ricevendo una pena detentiva sospesa di 12 anni. Poi la polemica feroce con Eniola Aluko per alcuni commenti. Quello che è certo, è che l'ex City non ha ancora messo la testa a posto. Maggiori aggiornamenti sulla vicenda saranno chiariti nelle prossime ore. Nel frattempo, Barton avrà a disposizione una buona quantità di tempo per pensare ai suoi comportamenti e - forse - iniziare a pensare di cambiare pagina nella propria vita.

