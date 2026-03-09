Galatasaray-Liverpool, dove vedere il match in tv e streaming LIVE

Dopo aver eliminato la Juventus ai Play-off, i padroni di casa proveranno a compiere un'impresa anche contro i Campioni d'Inghilterra

Jacopo del Monaco 9 marzo - 21:00

Uno dei match che andrà in scena nel corso della giornata di domani metterà di fronte il Galatasaray ed il Liverpool e, nel paragrafo successivo, troverete le informazioni sul dove si potrà vedere. I due club, infatti, giocheranno contro in occasione dell'andata degli ottavi di finale della Champions League. La sfida avrà inizio alle ore 18:45, si disputerà presso il Rams Park Stadyum di Istanbul. Tra l'altro, le due squadre hanno si sono già affrontate in quest'edizione della massima competizione europea: seconda giornata della league phase, 1-0 per i turchi con gol di Victor Osimhen.

Gli appassionati di calcio e sport possono seguire numerosi eventi in diretta grazie alle piattaforme di streaming dedicate.

Galatasaray-Liverpool, dove vedere la sfida — La partita che si giocherà nella giornata di domani può essere un'opportunità per i due club di arrivare alla gara di ritorno con un certo vantaggio. Il club turco, ovviamente, vuole sfruttare al meglio il fattore campo contro i Campioni d'Inghilterra. La gara tra il Galatasaray ed il Liverpool sarà visibile in difesa televisiva su Sky Sport, per la precisione sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport 251. In streaming, invece, si potrà vedere su Sky Go e NOW TV.

Clicca sull'immagine per maggiori dettagli sul palinsesto offerto da Sisal.

Fai click sull'immagine per maggiori dettagli sul palinsesto offerto da GoldBet.

Clicca sull'immagine per maggiori dettagli sul palinsesto offerto da Lottomatica.

Come arrivano i due club al match — Il Galatasaray allenato da Okan Buruk ha raggiunto gli ottavi di finale della massima competizione europea dopo aver eliminato la Juventus ai Play-off: vittoria per 5-2 in casa e sconfitta per 3-2 a Torino. Primi in classifica della Süper Lig con 61 punti totalizzati, oltre ai match appena menzionati i giallorossi hanno giocato in due competizioni nazionali: campionato, sconfitta contro Konyaspor (2-0) e vittorie contro Alanyaspor (3-1) e Besiktas (0-1); coppa nazionale, battuto 1-2 l'Alanyaspor.

Il Liverpool guidato dall'olandese Arne Slot, dal canto suo, ha ottenuto la qualificazione agli ottavi di finale grazie al terzo posto nella classifica della league phase. In questo momento, i Reds occupano la sesta posizione nella classifica della Premier League avendo totalizzato 48 punti e, negli ultimi cinque impegni stagionali, ha giocato in due competizioni nazionali differenti: FA Cup, dove ha eliminato prima il Brighton (3-0) e poi il Wolverhampton (1-3); campionato, due vittorie contro Nottingham Forest (0-1) e West Ham (5-2) e sconfitta contro i già menzionati Wolves (2-1).

Probabili formazioni — I padroni di casa, salvo imprevisti dell'ultimo minuto, dovrebbe scendere in campo con la formazione titolare e l'unica presenza in dubbio è quella di Ünyay. I Campioni d'Inghilterra, dal canto loro, non devono fare a meno dei lungodegenti Leoni, Isak, Bajčetić, Bradley ed Endo, ma anche del portiere titolare Alisson a causa di un problema fisico.

GALATASARAY (4-2-3-1): Çakir; Sallai, D. Sánchez, Bardakcı, Jacobs; Torreira, Lemina; B. Yılmaz, G. Sara, Noa Lang; Osimhen. Allenatore: Buruk

LIVERPOOL (4-2-3-1): Mamardashvili; Frimpong, Konaté, van Dijk, Kerkez; Gravenberch, Mac Allister; Salah, Szoboszlai, Gakpo; Ekitiké. Allenatore: Slot

Per gli appassionati di sport che vogliono seguire partite ed eventi in diretta, oggi esistono diverse piattaforme che permettono di guardare il calcio e altri sport in streaming gratis.