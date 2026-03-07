Non basta un ottimo primo tempo al Pisa per uscire indenne dalla sfida dell'Allianz Stadium contro la Juventus. I bianconeri si scatenano nel primo tempo e sbloccano la partita con Cambiaso. Poi dilagano con le reti di Thuram, Yildiz e Boga. Finisce 4-0 per la formazione di Luciano Spalletti, con il Pisa che deve fare i conti con una situazione che si fa sempre più complicata. A fine partita, Oscar Hiljemark è intervenuto ai microfoni di DAZN per commentare il match.
Le Dichiarazioni
