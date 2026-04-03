In conferenza stampa prima della partita con il City, Arne Slot è tornato a parlare anche dell'addio di Momo Salah a fine stagione

Giammarco Probo 3 aprile 2026 (modifica il 3 aprile 2026 | 15:41)

Dopo nove anni di amore incondizionato, finirà l’avventura di Mohamed Salah con il Liverpool. L’egiziano ha spiegato a più riprese che questa sarà la sua ultima stagione con la maglia dei Reds. Il classe ’92, in tutti questi anni in Inghilterra, ha collezionato 310 presenze, siglando 189 gol e vincendo ogni tipo di competizione, dalla Premier League alla Champions League. Alla vigilia della sfida di coppa con il City, è tornato sull'argomento anche Arne Slot.

Le dichiarazioni di Arne Slot — Clima di grande attesa per la sfida di coppa tra il Liverpool e il Manchester City, due delle squadre più forti e spettacolari del calcio europeo. L'allenatore dei Reds Arne Slot ha toccato diversi temi nella conferenza stampa della vigilia, dall'analisi della sfida fino al lungo addio di Momo Salah.

LE PAROLE SUL SUO TEAM – “Abbiamo una squadra fatta di giocatori fortissimi, ma la quantità di partite è il problema principale, quindi bisogna capire e vedere a che punto siamo, perché possono esserci molti infortuni che possono influire”.

IL GIUDIZIO SUL MANCHESTER CITY – “In casa abbiamo giocato molto bene e non meritavamo di perdere contro il City. Anche in quell’occasione la partita è stata decisa da una decisione arbitrale importante: il fallo di Guehi su Salah, che non è stato sanzionato con il rosso, non è andato a nostro favore e ha sicuramente cambiato la gara in senso negativo”.

LE BELLISSIME PAROLE SU SALAH – “Salah è disponibile, si è allenato molto bene e domani sarà sicuramente utilizzabile. Ha sempre dato tutto per il Liverpool e sarà ricordato qui come un re, al pari di tante altre leggende. Sono sicuro che darà il massimo fino alla fine della stagione per far sì che raggiungiamo il nostro obiettivo principale”.