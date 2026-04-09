Il momento in casa Liverpool è a dir poco delicato e richiede una profonda presa di coscienza da parte dei leader dello spogliatoio. A metterci la faccia, assumendosi tutte le responsabilità del caso, è stato Virgil van Dijk. Il difensore olandese ha deciso di tracciare un bilancio estremamente severo e onesto dell'annata sportiva dei Reds, ammettendo pubblicamente e senza mezzi termini che il rendimento offerto dalla squadra nel corso di questa stagione è stato del tutto "inaccettabile". Un'autocritica lucida, dura e necessaria, che arriva proprio nel momento di massima tensione sportiva e certifica la grande frustrazione dell'intero ambiente per una continuità di prestazioni e risultati che, purtroppo, non è mai stata realmente trovata.
CHAMPIONS LEAGUE
Il Liverpool cade rovinosamente a Parigi, Van Dijk: “È una stagione inaccettabile”
La sconfitta con il PSG—
Le pesanti e amare dichiarazioni del capitano olandese giungono infatti a margine della cocente delusione europea vissuta nelle scorse ore. Nella cruciale partita disputata al Parco dei Principi, il Liverpool è caduto rovinosamente, incassando una netta sconfitta per 2-0 per mano del PSG. I parigini hanno fatto valere la loro immensa qualità offensiva, punendo le disattenzioni difensive della formazione inglese e mettendo una seria ipoteca sul discorso qualificazione.
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I Reds hanno palesato evidenti difficoltà nell'arginare le sortite dei campioni di Francia, confermando il pericoloso trend di fragilità e mancanza di cinismo che ha drammaticamente caratterizzato l'intero corso dell'anno solare, rendendo la salita in Champions League ora molto più ripida.
Il difficile momento del Liverpool—
Proprio analizzando questo prolungato momento negativo, van Dijk non ha voluto cercare alibi o nascondersi dietro a inutili giustificazioni. "Tutto inizia con la fiducia che viene da dentro di noi. Inizia con la fiducia che ci trasmette il nostro allenatore, con il giusto piano di gioco e con l'intensità che dobbiamo mettere in campo dal primo all'ultimo secondo se vogliamo davvero ottenere qualcosa. Questo è ciò che voglio. Ed è ciò che dirò ai miei ragazzi. Dobbiamo dimostrarlo. Dobbiamo dimostrare la voglia, dimostrare la grinta: è il minimo che un giocatore del Liverpool debba fare".
"È inaccettabile. È la realtà ed è per questo che è così deludente. Ed è molto difficile da accettare. Le cose prima o poi finiscono, compreso il mio periodo qui a un certo punto. Al momento, la realtà è che siamo incostanti. Stiamo perdendo troppe partite. Abbiamo dei buoni momenti, ma non riusciamo a essere costanti".
Tuttavia, nonostante il passivo appena incassato e un cammino ricco di ostacoli, van Dijk guarda al futuro immediato con determinazione: "Serve che tutto funzioni alla perfezione per ribaltare la situazione, perché giochiamo contro una squadra eccezionale in ogni reparto. Ma tutto dipende anche da noi stessi, dalla fiducia e dall'orgoglio: siamo il Liverpool". Il capitano ha infatti voluto rassicurare l'ambiente garantendo che la rosa è unita e assolutamente pronta per la seconda sfida contro la corazzata transalpina. L'attesissimo ritorno contro il PSG in campo europeo rappresenta, di fatto, l'ultima e disperata opportunità per provare a raddrizzare la china e dare un senso a un'annata fino a qui ricca di amarezze.
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