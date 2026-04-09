Van Dijk suona la carica: il Liverpool deve incanalare la delusione in pura grinta per tentare un'epica rimonta nel decisivo match di ritorno.

Samuele Dello Monaco 9 aprile 2026 (modifica il 9 aprile 2026 | 15:16)

Il momento in casa Liverpool è a dir poco delicato e richiede una profonda presa di coscienza da parte dei leader dello spogliatoio. A metterci la faccia, assumendosi tutte le responsabilità del caso, è stato Virgil van Dijk. Il difensore olandese ha deciso di tracciare un bilancio estremamente severo e onesto dell'annata sportiva dei Reds, ammettendo pubblicamente e senza mezzi termini che il rendimento offerto dalla squadra nel corso di questa stagione è stato del tutto "inaccettabile". Un'autocritica lucida, dura e necessaria, che arriva proprio nel momento di massima tensione sportiva e certifica la grande frustrazione dell'intero ambiente per una continuità di prestazioni e risultati che, purtroppo, non è mai stata realmente trovata.

La sconfitta con il PSG — Le pesanti e amare dichiarazioni del capitano olandese giungono infatti a margine della cocente delusione europea vissuta nelle scorse ore. Nella cruciale partita disputata al Parco dei Principi, il Liverpool è caduto rovinosamente, incassando una netta sconfitta per 2-0 per mano del PSG. I parigini hanno fatto valere la loro immensa qualità offensiva, punendo le disattenzioni difensive della formazione inglese e mettendo una seria ipoteca sul discorso qualificazione.

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I Reds hanno palesato evidenti difficoltà nell'arginare le sortite dei campioni di Francia, confermando il pericoloso trend di fragilità e mancanza di cinismo che ha drammaticamente caratterizzato l'intero corso dell'anno solare, rendendo la salita in Champions League ora molto più ripida.

Il difficile momento del Liverpool — Proprio analizzando questo prolungato momento negativo, van Dijk non ha voluto cercare alibi o nascondersi dietro a inutili giustificazioni. "Tutto inizia con la fiducia che viene da dentro di noi. Inizia con la fiducia che ci trasmette il nostro allenatore, con il giusto piano di gioco e con l'intensità che dobbiamo mettere in campo dal primo all'ultimo secondo se vogliamo davvero ottenere qualcosa. Questo è ciò che voglio. Ed è ciò che dirò ai miei ragazzi. Dobbiamo dimostrarlo. Dobbiamo dimostrare la voglia, dimostrare la grinta: è il minimo che un giocatore del Liverpool debba fare".

"È inaccettabile. È la realtà ed è per questo che è così deludente. Ed è molto difficile da accettare. Le cose prima o poi finiscono, compreso il mio periodo qui a un certo punto. Al momento, la realtà è che siamo incostanti. Stiamo perdendo troppe partite. Abbiamo dei buoni momenti, ma non riusciamo a essere costanti".

Tuttavia, nonostante il passivo appena incassato e un cammino ricco di ostacoli, van Dijk guarda al futuro immediato con determinazione: "Serve che tutto funzioni alla perfezione per ribaltare la situazione, perché giochiamo contro una squadra eccezionale in ogni reparto. Ma tutto dipende anche da noi stessi, dalla fiducia e dall'orgoglio: siamo il Liverpool". Il capitano ha infatti voluto rassicurare l'ambiente garantendo che la rosa è unita e assolutamente pronta per la seconda sfida contro la corazzata transalpina. L'attesissimo ritorno contro il PSG in campo europeo rappresenta, di fatto, l'ultima e disperata opportunità per provare a raddrizzare la china e dare un senso a un'annata fino a qui ricca di amarezze.