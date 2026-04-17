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Szczesny, aria d’addio con il Barcellona: “So che non resterò a lungo ma è stato bellissimo”

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L'ex estremo difensore di Roma e Juventus, pochi mesi dopo il ritiro nel 2024, ha firmato un contratto con la squadra catalana
Jacopo del Monaco
Jacopo del Monaco

Tra i calciatori su cui Hansi Flick, allenatore del Barcellona, può contare figura anche Wojciech Szczesny. Il classe 1990, infatti, ricopre il ruolo di portiere e nella squadra catalana è la riserva di Joan García. Soltanto due anni fa, l'estremo difensore polacco aveva annunciato il ritiro dal calcio giocato al termine del suo contratto con la Juventus, tutta via ha fatto ritorno sul rettangolo verde diventando un nuovo giocatore del Barça a causa del grave infortunio rimediato dall'allora titolare nonché capitano Marc-André ter Stegen. Durante una recente intervista, Szczesny ha ammesso di essere consapevole che la sua avventura in Catalogna sta per terminare nonostante abbia un contratto che scadrà nel mese di giugno del prossimo anno.

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Barcellona, Spagna - 9 dicembre 2025: Wojciech Szczesny del Barcelona osserva la partita della sesta giornata della league phase della Champions League tra Barcelona ed Eintracht Francoforte allo Stadio Olimpico Lluis Companys. (Foto di Eric Alonso/Getty Images)

Barcellona, Szczesny ammette: "Il mio percorso qui sta per terminare"

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In questo momento, Szczesny sta disputando la sua seconda stagione con la squadra della Liga Spagnola e ha vinto campionato, Copa del Rey e due volte la Supercoppa nazionale. Nella giornata di domani l'ex calciatore di Roma e Juve compirà 36 anni e, di recente, ha rilasciato un'intervista a Can Barça, un programa Fan Zone di 3Cat. Il polacco ha esordito parlando del suo futuro: "Io e la mia famiglia siamo molto felici e ci piace stare qui. Sono consapevole che non resterò ancora per molto tempo perché sto invecchiando, ma per noi è stata un'esperienza fantastica. Siamo molto grati del tempo trascorso a Barcellona".

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In seguito, il portiere ha parlato anche sull'eliminazione dalla Champions League per mano dell'Atlético Madrid. Le sue dichiarazioni: "Siamo delusi perché sognavamo di vincere la Champions. In qualità di secondo giocatore più anziano della squadra, sono orgoglioso di quel che abbiamo dimostrato nella competizione, compresa la prestazione del Metropolitano. Abbiamo dato il massimo ma, a volte, nel calcio non basta e si deve accettare la sconfitta con sportività. Quanto fatto contro l'Atlético non è stato sufficiente per andare in semifinale, ma bisogna accettarlo ed ora si deve pensare al campionato che dobbiamo vincere. Il Barça, nei prossimi anni, sicuramente vincerà la Champions League".

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