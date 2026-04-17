Brentford-Fulham, statistiche e precedenti tra le due squadre di Londra

Il match tra le due squadre inaugurerà la giornata numero 34 del campionato inglese e mette in palio punti importanti per la zona Europa

Jacopo del Monaco 17 aprile - 09:30

Tra le sfide che avranno luogo nella giornata di domani figura anche quella che metterà di fronte il Brentford ed il Fulham. Le due squadre, infatti, daranno il via alla giornata numero 34 della Premier League. Questa partita tutta londinese comincerà alle ore 13:30 e si disputerà presso il Brentford Community Stadium. Aspettando il calcio d'inizio dell'incontro, vediamo insieme le statistiche riguardanti i precedenti tra i due club provenienti dalla capitale inglese.

Brentford-Fulham, i precedenti — I padroni di casa del Brentford hanno come allenatore l'irlandese Keith Andrews e, in questo momento, occupano la settima posizione in classifica avendo totalizzato 47 punti, gli stessi che ha l'Everton contro cui ha pareggiato 2-2 nell'ultimo match di campionato. Le Api, tra l'altro, nelle ultime quattro giornate di Premier hanno sempre pareggiato. Il Fulham del portoghese Marco Silva, dal canto suo, si trova al dodicesimo posto con 44 punti e nello scorso turno ha perso 2-0 in casa del Liverpool.

Nella giornata di domani, i due club giocheranno contro per la 62esima volta nella loro storia. Le prime due partite tra Bees e Cottagers hanno avuto luogo nel corso della stagione 1933/1934, per la precisione nell'allora Second Divison. All'andata le due squadre hanno pareggiato 1-1 mentre al ritorno il Fulham ha avuto la meglio vincendo 1-2 in trasferta grazie alla doppietta, su calcio di rigore, del difensore Syd Gibbons. Le statistiche vedono il Brentford leggermente in vantaggio dato che ha vinto 23 match, soltanto uno in più dei loro avversari di domani. I pareggi, invece, sono stati sedici. Anche per quanto riguarda i gol le Api sono in vantaggio avendone realizzati 88, sei in più rispetto alla squadra bianconera.

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Le sfide in Premier League tra le due squadre — Sembrerà incredibile, ma queste due squadre non si sono affrontare tantissime volte nella massima divisione inglese. Infatti, i primi incontri in Premier League risalgono ad una stagione molto recente, la 2022/2023. In quell'edizione del campionato, i due club si sono divisi in maniera equa i punti e, tra l'altro, i due derby tra loro sono terminate esattamente con lo stesso risultato. Così come i Cottagers hanno vinto 3-2 in casa la gara d'andata coi gol di De Cordova-Reid, Palhinha e Mitrović, al ritorno il Brentford ha conquistato i tre punti grazie alle reti di Pinnock, Toney e Jensen.

In totale, le due squadre di Londra hanno giocato contro in Premier League sette volte col Fulham che, in questo caso, ha le statistiche dalla sua parte avendo vinto quattro derby contro i due successi dei loro avversari. L'unico match della massima divisione inglese terminato in parità, invece, risale allo 0-0 del match di ritorno dell'annata 2023/2024. Nella stagione che sta per arrivare alla conclusione, il derby tra Bees e Cottagers ha avuto luogo il 20 settembre. Dopo l'iniziale vantaggio del Brentford col gol dell'ex Sampdoria Damsgaard, i bianconeri hanno vinto 3-1 grazie alle reti di Iwobi, Wilson e l'autogol di Pinnock.