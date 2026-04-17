Il calendario della Ligue 1 subisce nuove modifiche dopo le grandi notti europee. Gli esiti dei club francesi nelle competizioni europee hanno infatti avuto un impatto immediato sulla programmazione del campionato francese. In particolare, la 33ª giornata viene ridisegnata tra anticipi e slittamenti, coinvolgendo diverse squadre ancora impegnate tra Champions League e Conference League.
Francia
Ligue 1, i verdetti nelle coppe europee scombinano i piani: ecco come cambia il calendario
Lens-Nantes anticipata: la decisione della LFP—
La partita tra Lens e Nantes è stata ufficialmente anticipata a venerdì 8 maggio. La decisione arriva dopo una lunga serie di valutazioni legate al calendario del Lens, già coinvolto nel rinvio della decisiva sfida contro il PSG, inizialmente prevista per l’11 aprile.
In questo contesto, la LFP aveva già proposto la soluzione di anticipare la gara contro il Nantes da sabato al venerdì, come forma di "compensazione" nel caso in cui il match contro i parigini venisse riprogrammato. Tuttavia, con la conferma ufficiale della nuova data di PSG-Lens, fissata per il 13 maggio, il club del nord della Francia ha infine deciso di accettare l’adeguamento del calendario. Di conseguenza, la sfida contro il Nantes si giocherà venerdì 8 maggio.
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Gli esiti della Conference League sulla Ligue 1—
Allo stesso tempo, anche la qualificazione dello Strasburgo alle semifinali di Conference League ha avuto un impatto diretto sulla programmazione dei calendari. La rimonta dello Strasburgo ha infatti obbligato la lega a rivedere ulteriormente il programma della 33ª giornata, il quale sarà composta soltanto da otto partite.
Di conseguenza, il tradizionale formato delle partite in contemporanea (quello che nel nostro calcio chiamiamo spesso "diretta gol") subisce una leggera variazione: le gare slittano da sabato 9 a domenica 10 maggio, proprio per adattarsi ai nuovi incastri europei e garantire una migliore distribuzione delle partite in diretta televisiva.
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