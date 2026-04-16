Stop forzato per l'allenatore dopo un confronto acceso con l'arbitro di gara al termina di una partita finita in parità. La federazione francese ha giudicato il suo comportamento troppo aggressivo

Vincenzo Di Chio 16 aprile 2026 (modifica il 16 aprile 2026 | 21:19)

Il caso che ha coinvolto Sebastian Tambouret ha fatto molto discutere nel calcio francese, riportando l'attenzione sugli atteggiamenti che si dovrebbero assumere in campo. Tutto è nato dopo una partita di categoria minore, ma la decisione presa è stata molto dura e ha attirato tante reazioni.

L'ex tecnico del Rennes è stato squalificato 6 mesi per "atteggiamento intimidatorio". Dopo aver allenato per brevissimo un brevissimo tempo la prima squadra, il tecnico era finito nelle riserve del Rennes.

Cosa è successo dopo la partita — Tutto è successo alla fine della gara, terminata in pareggio. Dopo il triplice fischio, Tambouret si è avvicinato all'arbitro protestando in modo acceso per alcune decisioni prese dal direttore di gara durante il match.

Secondo il referto dell'arbitro, il tecnico avrebbe alzato i toni e criticato aspramente durante tutta la gara, dicendo anche: "Il mio portiere è stato colpito tre volte". Per questo motivo è stato espulso dopo la partita. La situazione, però, non si sarebbe fermata a una semplice protesta. Sempre secondo quanto riportato, l'allenatore avrebbe continuato a discutere con l'arbitro anche fuori dal campo, mantendendo un atteggiamento considerato eccessivo.

Questo comportamento è stato poi descritto nel dettaglio rapporto arbitrale, che ha avuto un peso decisivo sulla valutazione della Federazione Calcio della Francia Questi atteggiamenti sono stati ritenuti sopra le righe.

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La decisione della Federazione ai danni di Tambouret — Tuttavia, il fatto che il confronto sia proseguito anche dopo la fine della partita ha aggravato ulteriormente la posizione del tecnico. Non si è trattato quindi solo di un momento di tensione a caldo, ma di una situazione che è andata avanti per svariato tempo. Tutti questi elementi hanno coinvolto organi disciplinari a intervenire in maniera repentiva e dura.

La Federazione Francese ha poi analizzato quanto successo e ha deciso di punire l'allenatore in maniera severa. Nella motivazione si parla chiaramente di "comportamento intimidatorio nei confronti di un ufficiale di gara". Per questo motivo è arrivata una squalifica di 6 mesi, anche se potrebbe essere ridotta dopo i primi tre mesi in base al suo comportamento. Una decisione che ha sopreso l'ambiente del Rennes, visto che Tambouret non aveva mai avuto simili problemi in passato.