La rivalità è arrivata "solo" alla 30^sfida tra i due club. I padroni di casa devono allontanarsi dalla zona calda della classifica, gli ospiti per ipotecare la salvezza

Mattia Celio Redattore 16 aprile 2026 (modifica il 16 aprile 2026 | 21:02)

Un derby che può valere una stagione quello che si disputerà domani all'Antalya Arena. Alle ore 19 andrà in scena la sfida Antalyaspor-Konyaspor, il cosiddetto Derby del Mediterraneo/Anatolia o semplicemente Derby del Nord Turchia. Ai padroni di casa servono assolutamente i tre punti per allontanarsi dalle zone calde della classifica, mentre gli ospiti puntano alla vittoria per ipotecare la permanenza nella massima serie. All'andata la sfida è finita a reti bianche.

Antalyaspor-Konyaspor, il Derby del Nord Turchia: curiosità e numeri sulla sfida che vale una stagione — La rivalità tra Antalyaspor-Konyaspor non è un derby cittadino classico, ma piuttosto un confronto regionale sentito tra due delle squadre più importanti dell'Anatolia meridionale e centrale (mediterraneo e altopiano). Eppure in questa partita la posta in palio è alta, perché entrambe hanno assolutamente bisogno della vittoria per la permanenza nella massima serie. Soprattutto i padroni di casa.

A cinque giornate dalla fine, i Kırmızı Şimşekler (Fulmini rossi) sono solo 5 punti sopra la zona retrocessione, motivo per cui una vittoria darebbe una grande botta di ossigeno alla squadra di Erol Butul. Contando poi il fatto che alla penultima giornata ci sarà la delicata trasferta contro il Galatasaray. I Yesil Simsekler (Lampi verdi), dal loro canto, si trovano a metà classifica e in caso di successo metterebbero una vera ipoteca sulla salvezza.

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Questo derby, rispetto agli altri, è molto più "giovane" dato che la sfida di domani sarà solo la numero 30, la prima delle quali si è disputata il 20 agosto 2002, quando le sue squadre militavano nella Bank Asya 1. Lig (Serie B turca), e ha visto il Konyaspor vincere 2-0. Ad oggi la situazione vede gli ospiti in vantaggio nei confronti diretti: 7-5. 17 invece sono i pareggi, segno di un derby molto equilibrato.

Il fatto curioso è che Fulmini Rossi e Lampi Verdi si sono affrontati solo una volta nella Coppa Nazionale. La partita in questione era l'ottavo di finale della stagione 2015-16. La sfida, disputa allo Stadio Municipale Metropolitano, ha visto anche in questo caso avere la meglio il Konyaspor (1-0).