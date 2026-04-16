L'ammirazione trasformata in motivazione: così Militao è diventato uno dei difensori più forti del mondo

Federico Grimaldi 16 aprile 2026 (modifica il 16 aprile 2026 | 20:07)

Eder Militao racconta il suo Real Madrid senza esitazioni, con la consapevolezza di chi ha vissuto dall’interno uno dei contesti più esigenti del calcio mondiale. Nell’intervista a GQ Hype, il difensore brasiliano sottolinea il peso e il prestigio della maglia blanca: “Il Real Madrid è la maglia più importante del calcio per club”. Un’affermazione che racchiude l’essenza della sua esperienza in Spagna, fatta di aspettative altissime e pressione costante.

Al centro del suo racconto anche l’impatto con i grandi campioni dello spogliatoio, in particolare Sergio Ramos, figura chiave nel suo percorso di crescita. “Quando l’ho visto ho pensato: questo è di un altro livello”, ricorda Militao, che ha trasformato quell’ammirazione iniziale in un punto di riferimento per la sua carriera.

Real Madrid, l’eredità di Sergio Ramos vista da Militao — “Quando sono arrivato al Real Madrid e ho visto Sergio Ramos ho pensato subito che fosse di un altro livello”. È da questa impressione iniziale che prende forma il percorso di crescita di Militao, consapevole fin dal primo giorno di trovarsi in un ambiente senza margini d’errore. La presenza di Ramos ha rappresentato per lui un modello assoluto: tecnica, leadership e mentalità vincente come standard da inseguire. “Devo arrivare al suo livello”, si è ripetuto più volte, trasformando l’ammirazione in motivazione quotidiana.

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L’adattamento al Real Madrid è stato facilitato anche dal supporto dei compagni di squadra, ma l’impatto con lo spogliatoio è stato comunque netto: un contesto in cui la qualità non basta, perché ogni dettaglio fa la differenza. Militao racconta un ambiente fatto di equilibrio tra leggerezza e pressione costante. Dove la normalità è vincere: "Solo vedendo la squadra e il comportamento di Sergio Ramos. Ho capito cosa fosse il Real Madrid", ha ribadito il brasiliano. E proprio questa cultura del successo, incarnata da figure come quella dello spagnolo, ha contribuito a plasmare la sua mentalità. Spingendolo a crescere fino a diventare parte integrante di una squadra abituata a competere sempre al massimo livello europeo.