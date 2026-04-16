derbyderbyderby calcio estero Thiago Silva, il tempo non lo ferma: “La fine è vicina, ma voglio vincere ancora”

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Thiago Silva, il tempo non lo ferma: “La fine è vicina, ma voglio vincere ancora”

Thiago Silva
Ne ha vissute tante di emozioni. Ma non è ancora sazio: a 41 anni, il brasiliano vuole ancora un ultimo trofeo da apporre in bacheca
Federico Grimaldi
Federico Grimaldi

Il calcio sta attraversando una crisi generazionale. Non di talenti. Ma di quelli che piano piano - allo scorrere del tempo - stanno iniziando a dire addio. I vari Iniesta, Xavi, Torres fino ad arrivare a quelli di oggi: per Ronaldo e Messi, manca poco. Anche per Thiago Silva, il ritiro sembra essere imminente. La leggenda brasiliana -  alla veneranda età di 41 anni - sta continuando a giganteggiare nell'intero panorama europeo. Il periodo in Brasile sembrava poter essere sinonimo di una fisiologica battuta d'arresto.

E invece no. Thiago Silva è differente. Si sente ancora in grado di giocare ad alti livelli. E da quando è al Porto, si è preso: la titolarità e la tifoseria. Il club portoghese punta su di lui. Il brasiliano, però, sente che questi saranno gli ultimi momenti da giocatore: il tempo passa per tutti. E a poche ore dal match contro il Nottingham, ha voluto esprimere un sentimento che si è tenuto dentro da tempo e che ha colpito tutti gli amanti del calcio.

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Thiago Silva, un 'Last Dance' prima di dire addio

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Abbassare l'asticella, non è un'opzione: a 41 anni suonati, Thiago Silva ha ancora voglia di stupire. Forse, non è l'ultimo anno. Ma il tempo passa per tutti e il brasiliano vuole mettere in bacheca un ultimo grande trofeo per salutare come si deve. "Bisogna godersi questi momenti. So che la mia carriera sta arrivando alla fine e penso che questi siano tra gli ultimi trofei che posso ancora vincere", ha affermato l'ex Milan. Parole che non sono solo segno di mentalità: ma anche di fama, lucidità e voglia di non porsi mai limiti. Né ora né mai. Questo è il mantra di Thiago Silva.

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E questo suo ultimo desiderio, non è utopia: il Porto è primo in campionato e ancora in corsa per vincere l'Europa League. "Abbiamo tre obiettivi ancora aperti e potete essere certi che darò tutto per provare a vincerli. Non è una garanzia, ma è una questione di volontà e lavoro", ha ribadito ad occhi aperti il brasiliano. Che insieme a Farioli è pronto a sbancare il campo del Nottingham e a far provare sulla sua pelle e quella dei tifosi, un'altra grande notte europea. Non sarebbe la prima, ma nemmeno l'ultima.

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