Uno scivolone che nessuno si aspettava e lo Sporting che ringrazia. La serata nera del Porto arriva dopo 19 risultati utili di fila (18 vittorie, 1 pareggio), a ringraziare è il Casa Pia, squadra che lotta per non retrocedere, che vince 2-1 in casa grazie anche allo sfortunato autogol di Thiago Silva . Una serata stregata per gli uomini di Farioli, che riapre il campionato portoghese.

Un Casa Pia a tratti sorprendente, quello visto nella serata ieri. A conferma di ciò è il provvisorio 2-0 messo in cassa nella prima frazione, prima col gol di Larrazabal e poi l'autogol di Thiago Silva. Il difensore brasiliano nel tentativo di allontanare un calcio piazzato dei padroni di casa colpisce in caduta il pallone, insaccandolo all'angolino, alle spalle dell'incolpevole Diogo Costa. Inutili poi, le proteste per un presunto fallo sull'ex Milan.

La reazione seppur timida, c'è stata, prima il gol di Pablo Rosario al 46', poi un dominio tattico che però non ha portato alla rete del tanto agognato 2-2. Nel finale espulso anche William Gomes che ha definitivamente chiuso ogni speranza di pareggio per i suoi.

Prima sconfitta in campionato dunque per il Portodi Farioli, che continua a comandare la classifica con 55 punti, secondo lo Sporting Lisbona a 51. Per il tecnico italiano però ci sono i fantasmi dello scorso anno, quando con il suo Ajax ha dominato in lungo e largo il campionato olandese prima di crollare clamorosamente nelle ultime giornate, lasciando lo scettro al PSV. Uno scenario che fa paura ai tifosi portoghesi e che il tecnico italiano spera possa essere solo un lontano "ricordo".