Dopo una carriera in cui si è distinto in maglia brasiliana, eccone il figlio con un'altra importante casacca. Premesso che faccia un certo effetto vedere un Silva senza maglia del Brasile indosso, si ricordi che il piccolo Iago possa sempre decidere di cambiare una volta maturo.
Iago Silva, figlio di Thiago, esordisce con l’Under 15 dell’Inghilterra
Tante le aspettative riposte sul ragazzino dalla doppia nazionalità: così il figlio della stella verdeoro veste la maglia dei "Three Lions"
